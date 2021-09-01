Новая школа в гомельском микрорайоне Хутор приняла первых учеников

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школа в микрорайоне-новостройке Гомеля сегодня приняла первых учеников, передает корреспондент БЕЛТА.

С новосельем учителей и ребят поздравил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил, что это долгожданный объект для ребят микрорайона. "А их здесь проживает более 13,5 тыс. Подчеркиваю - только детей. Можете представить, что в каждом из таких районов области, как Брагинский, Кормянский, Наровлянский или Октябрьский, жителей меньше, чем детей в микрорайоне Хутор", - сравнил он.

Губернатор отметил, что Гомельской области повезло - благодаря поддержке главы государства только за два последних года на карте региона появилось 5 новых учреждений образования. "В такое непростое время фактически за год в городе открывается уже вторая современная школа. Общими усилиями, в единстве мы это сделали. Ведь в новом строящемся микрорайоне такая высокая концентрация молодых семей, в том числе и многодетных, что просто необходимы образовательные учреждения. Начали со школы", - сказал Геннадий Соловей.

Реализация проекта начата в рамках Инвестиционной программы Гомельской области. В кратчайшие сроки школьный комплекс возвели строители, в первую очередь 14-го треста, а также других предприятий области. Они работали с нарастающими темпами в три смены. На выходе получили объект с учетом всех современных требований. Фактически при нормативной продолжительности строительства 18 месяцев работы выполнены за шесть (март - август).

Строители признаются: это был вызов для всей команды Строительного треста №14. "Это было настолько сложно, насколько и интересно. И наш коллектив проявил себя очень профессионально. Общий цикл строительства в активной фазе составил 153 дня", - рассказал генеральный директор предприятия Станислав Сильченко.

Школа состоит из 4-х корпусов переменной этажности с общим внутренним двориком. В первом корпусе расположены кабинеты администрации, учительская старших классов, медпункт, пост охраны, библиотека с читальным залом, книгохранилище, кино- и фотолаборатория, гардероб. Во втором - учебные классы на 20 человек (четыре параллели), комнаты отдыха для первоклассников (игровые и спальные), а также пост охраны и гардероб. В третьем корпусе размещены классы побольше - на 25 человек (три параллели), специализированные кабинеты по информатике, химии, физике и лингафонные. В четвертом блоке находятся буфет и школьная столовая с двумя обеденными залами на 250 мест, актовый зал на 290 мест, два физкультурных зала.

Здесь обустроены 30 учебных кабинетов, в том числе 12 - для учащихся начальных классов, лаборатории химии, биологии, физики, астрономии, три лингафонных кабинета, мастерские для проведения занятий по техническому и обслуживающему труду, библиотечный центр, декоративно-прикладная и театральная студии.

Для занятия физической культурой и спортом спроектированы два спортивных зала, бассейн с малой и большой чашей, шахматный клуб, зал хореографии. Есть и зал-транформер, который буквально за 10 минут может быть обустроен под любой игровой вид спорта. На территории - интерактивные зоны, полноразмерное футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадка.

Школа оборудована стоматологическим комплексом, современным компьютерным оборудованием, интерактивными досками, лингафонными кабинетами, актовый зал оснащен звуковым, световым и видеооборудованием, как в настоящем концертном зале.

"Этот объект - настоящий дом для школьников и педагогов. Просторные классы для учебного процесса, актовый и хореографический залы для торжественных мероприятий и творчества, бассейны, тренажерный, спортивные залы и многофункциональный стадион для занятий физкультурной. Родители смогут оценить медицинское отделение со стоматологическим кабинетом. А дети - прекрасную библиотеку для саморазвития, и внутренний дворик, где можно отдохнуть в перерывах", - сказал губернатор.

В этом учебном году в 75-й школе в 1-10-х классах за парты сядут почти 1,3 тыс. учащихся, из них около 170 первоклассников. Больше всего детей - в начальной школе (772 учащихся), в 5-9-х - 524 учащихся и 20 человек - в 10-м классе.

Заниматься с детьми будут 94 педагогических работника, в том числе 28 учителей начальных классов, 40 учителей-предметников, руководитель физического воспитания, руководитель по военно-патриотическому воспитанию, два педагога-психолога и два социальных педагога.

"Очень хотелось бы, чтобы в этих чистых просторных классах царила атмосфера добра и доверия, жажды познания и взаимопонимания. Помните, умные люди, с высоким интеллектом ищут ответы в спорных моментах путем дискуссий, подкрепляя свою точку зрения научными данными, историческими фактами, а для этого нужно много и упорно учиться. Надеюсь, наши учителя в соавторстве с родителями будут учить и воспитывать многогранных личностей, раскрывать и развивать талант каждого ученика. И в итоге вырастет не одно поколение умных, интеллектуальных, эрудированных, физически развитых патриотов, с большим сердцем и доброй душой. Именно таких ребят я вижу сегодня. Умных, надежных, настоящих", - подчеркнул Геннадий Соловей. Он пожелал всем счастья, крепкого здоровья, новых ярких открытий и уверенности в завтрашнем дне.

Ко дню рождения новой школы от облисполкома губернатор передал сертификат на Br100 тыс. для дальнейшего укрепления материально-технической базы.-0-

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Фото Сергея Холодилина