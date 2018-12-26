Новое деревообрабатывающее предприятие создали в Шклове

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" создано в Шклове Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Учредителями выступили два предприятия концерна (РУП "Завод газетной бумаги" и ОАО "Борисовский ДОК"), а также частная эстонская компания. Общий объем инвестиций на создание производства составил 2,5 млн евро.

Мощности предприятия позволят ежегодно перерабатывать 60 тыс. куб.м крупного пиловочника в продукцию лесопиления. Из получаемых отходов от лесопиления будут производиться топливные гранулы - пеллеты объемом около 50 тыс. т в год. Готовая продукция будет экспортироваться и реализовываться на внутреннем рынке. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Первую продукцию на предприятии планируют получить в сентябре 2019 года.

ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев".-0-