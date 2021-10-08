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08 октября 2021, 08:17

Новое футбольное поле обустроили в Барановичах

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах по соседству со спортивным комплексом "Дубово-спорт" строят футбольный стадион. На конец октября намечено открытие поля с искусственным покрытием, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Александр Цыганчук.

Строительство стадиона на улице Гаевой разделено на три этапа, сейчас завершается второй. В частности, там подведены коммуникации, устроены ограждение и дренажная система, сделано основание под футбольное поле и уложено искусственное покрытие размером 105х68 м. Газон безвозмездно передала Белорусская федерация футбола. Работы финансируются за счет городского бюджета и спонсорских средств.

На этом поле можно будет проводить соревнования практически любого уровня. Его планируют передать на баланс ФК "Барановичи", в чью структуру входит детско-юношеская спортивная школа по футболу. Она размещается неподалеку от строящегося стадиона, который станет основной тренировочной базой для юных спортсменов. Уже в ближайшее время они смогут опробовать новый газон. В следующем же году намечено продолжить работы по благоустройству территории, строительству трибун, дороги и парковочных мест.

Параллельно в Барановичах реконструируют футбольный стадион "Локомотив". Там уже уложено основание, а на следующей неделе специалисты начнут застилать поле натуральным газоном. Его оснастят системой автополива. Поле будут опоясывать четыре беговые дорожки, рядом обустроят прыжковый сектор. В помещениях обновленной западной трибуны разместятся служебные кабинеты, фитнес-бар, тренажерный зал, музей ФК "Барановичи". Эти работы выполняются за счет областного и городского бюджетов, привлекаются спонсорские средства. Завершить реконструкцию планируется до конца этого года. После модернизации футбольное поле на "Локомотиве" должно соответствовать второй категории по регламенту УЕФА, чтобы можно было проводить матчи высшей лиги чемпионата страны.

На обоих стадионах наравне с профессионалами смогут тренироваться и выступать юные спортсмены. "В ДЮСШ по футболу занимаются более 400 спортсменов. Им не хватало тренировок на поле с хорошим покрытием. Собственная база даст ребятам преимущество, они смогут тренироваться в разных условиях на искусственном и натуральном газонах, - отметил Александр Цыганчук. - Улучшатся условия и для учащихся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 по легкой атлетике. В сентябре на их базе открыли беговые дорожки после модернизации. А сейчас легкоатлетический комплекс делают на стадионе".-0-

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Барановичи Брестская область спорт футбол
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