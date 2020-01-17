Новое гнездо черного аиста обнаружили в Березинском заповеднике

17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новое место гнездования черного аиста найдено во время орнитологической экспедиции в Березинском биосферном заповеднике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

В районе Терешкинского лесничества 14 января научные сотрудники заповедника в сопровождении инспектора лесной охраны обследовали территорию в поисках гнезд редчайшего вида птиц, занесенного в Красную Книгу Беларуси и некоторых других стран, - черного аиста. Во время экспедиции удалось обнаружить четыре гнезда этого скрытного вида пернатых в местах, окруженных глухими заболоченными сосновыми лесами и минеральными островами. Три из них были известны ранее, еще одно найдено впервые. Массивные гнезда диаметром 70-120 см находились на высоте от 10 до 18 м. Расположение их типичное - в боковой развилке ветвей основного ствола вековых сосен. Зачастую свои жилища аисты используют на протяжении многих лет. Поэтому есть очень большая вероятность заселения обследованных гнезд черными аистами и весной нынешнего года.

"Важным итогом полевых исследований стало подтверждение успешного гнездования черного аиста в Березинском биосферном заповеднике. Из четырех обследованных гнезд два были достоверно заселены в прошлом году. Об этом свидетельствует тот факт, что лоток гнезда был выстлан зеленым мхом Шребера", - отметили в заповеднике.

Поиск и регистрация гнезд этого вида краснокнижных птиц ведутся в заповеднике ежегодно во время исследований территории, преимущественно в период гнездования, который приходится на начало июня. Последний раз орнитологическая экспедиция конкретно в этот участок проходила в 2011 году. Всего же на территории заповедника обитают около полутора десятков пар черных аистов.

При прохождении маршрута исследования участниками экспедиции также были учтены четыре лося (одиночный самец и группа из трех молодых лосят). Найдены останки молодого самца глухаря, который стал добычей ястреба-тетеревятника. Встречались и следы жизнедеятельности волков, места осенних турнирных боев копытных животных, старые медвежьи задиры. Но, несмотря на отсутствие снежного покрова и теплую зиму, следов медведя не найдено.-0-

Фото Дениса Ивковича