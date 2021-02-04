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Новое качество активного отдыха

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Современный парк-отель "ЭкоБел Колбовичи", который строится в Барановичском районе, задает новые стандарты активного отдыха на природе. Зиплайн, глэмпинг, айсшток, вейкбординг, рыбалка на озере Байкал и ловля форели, лесная баня и прогулки по экотропе – это далеко не все, чем намерены удивлять гостей. Узнали, что еще здесь готовят для посетителей и когда ожидается открытие туристического комплекса.

Приглашаем на природу!

Строится парк-отель "ЭкоБел Колбовичи" в одном из живописных мест вблизи реки Щара на территории, составляющей 90 гектаров. Скучать здесь точно не придется – каждый найдет для себя занятие на любой вкус и возраст. Мы в этом лично убедились, исследовав всю территорию комплекса в сопровождении управляющего Константина Аверьянова.

– Парк-отель будет готов предложить огромное количество вариантов семейного отдыха с детьми, развлечений в компании друзей и коллег.

Наши гости смогут отдохнуть от ежедневной суеты, заняться активными видами спорта и с пользой провести время, – отмечает управляющий комплексом. –

Часть объектов уже построена. Например, первыми появились часовня в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник" и купель. Их освятила православная церковь. Это место доступно абсолютно для всех желающих.

В самом центре комплекса завершается строительство гостиницы. Номера здесь будут представлены сразу в нескольких категориях: от стандарта до делюкса, а также семейные апартаменты с возможностью четы­­рехместного размещения. Каждый номер оснастят удобной мебелью и современной техникой, а с балконов весь парк-отель будет виден как на ладони. На первом этаже разместятся лобби-бар и конференц-зал.

По соседству с гостиницей уже построили стильные дома – нодверги – c яркими разноцветными крышами. Они полностью обустроены для комфортного проживания: есть две спальни с мебелью, гостиная с камином, санузел. Еще один вид домов – дюплексы – строятся на берегу Спортивного озера, рассчитанного на профессиональную рыбалку.

Порыбачим на Байкале

Кстати, на территории парк-отеля есть еще три озера. Самое большое – основное – будет служить для общей рыбалки. На его берегу также оборудуют пляж с шезлонгами и зонтиками.

Думаем, вы быстро догадаетесь, какая рыба будет водиться в Форелевом озере. Совершенно верно, форель – желанный трофей, который наверняка мечтает заполучить каждый рыбак. Рядом с водоемом – большой стилизованный дом из натуральной древесины с панорамными окнами. После удачной рыбалки можно будет отдохнуть в беседке, пожарить на мангале шашлыки и поделиться впечатлениями об отдыхе на природе.

Четвертое озеро кроме того, что зарыблено исключительно золотым карасем, по своей форме напоминает Байкал. Да-да, тот самый, который находится в России и считается самым глубоким озером в мире.

Как же будет здорово после рыбалки попариться в бане! В парке запланированы целых два банных комплекса.

– Строится общая баня, которая будет работать круглосуточно.

Внутри большой бассейн, хамам, парная на дровах, соляная комната. Ее можно посещать в любое время дня и ночи. Еще одна банька, которая поменьше, рассчитана "под заказ". Например, захотела компания попариться, сделала заявку – и сотрудники парка все подготовят, – отмечает Константин Аверьянов и показывает в сторону большой горы песка. – Здесь в скором времени построим винный погреб. Будет своя винокурня. С другой стороны разместится город мастеров, где ремесленники станут давать мастер-классы, знакомить отдыхающих с разными техниками народного творчества.

Думаю, прекрасная половина человечества согласится, что самый настоящий отдых – это еще и когда завтраки, обеды, ужины за тебя готовит кто-то другой. В парк-отеле на этот счет предусмотрен большой ресторан на 130 мест. Меню, как обещает наш экскурсовод, впечатлит даже самых требовательных гурманов. К слову, любители национальной кухни также найдут для себя много чего интересного, а главное – вкусного. Если заказать блюдо на вынос и захватить с собой плед, можно запросто устроить пикник на берегу озера или под тенью деревьев. Также строится кафе для детей.

Парк-отель развлечений

Основное внимание в "ЭкоБел Колбовичи" – на развлечения и, конечно, впечатления.

– Чтобы попробовать все, что мы подготовим, не хватит даже недели. Абсолютно каждый из наших гостей найдет чем заняться, – уверяет управляющий туристическим комплексом. – Строим трехуровневый веревочный парк, который расположится сразу за детским городком, где также предложим всевозможные развлечения для наших юных гостей. Разработали экологическую тропу. Будет работать прокат велосипедов, электромобилей, квадроциклов.

Те, кто увлекается скалолазанием, по достоинству оценят скалодром. Специально для экстремалов в парк-отеле усовершенствуют старую добрую тарзанку, которую многие помнят с детства. Новая версия – зиплайн. Спуск по стальному канату, да еще и над озером, точно подарит массу острых ощущений. Любители вейкборда, который здесь также будет доступен, смогут продемонстрировать водную акробатику.

Чем еще будут удивлять? Игрой айсшток! Как оказалось, она уже давно известна в Европе. Последние годы набирает популярность и в Беларуси.

– Этот вид спорта похож на керлинг и чем-то даже на бильярд. Раньше в айсшток играли только зимой на ледовой площадке. Наверное, отсюда и название, – говорит Константин Аверьянов. – Мы для этой игры асфальтируем площадку. Одно из главных требований – идеально ровная поверхность.

Кстати, разместиться гости парк-отеля смогут не только в гостиничном номере или в арендованном доме. Для тех, кто мечтает провести выходные или отпуск со всеми удобствами на природе, комплекс предложит современные глэмпинги, которые пришли на смену привычным туристическим палаткам.

Еще одной изюминкой парк-отеля "ЭкоБел Колбовичи" станет открытый амфитеатр, рассчитанный на 500 человек. Здесь будут проходить праздничные мероприятия, концерты, шоу-программы. Рядом разместят большую историческую зону, где можно посмотреть рыцарские турниры.

Один из главных вопросов: когда же откроется этот суперсовременный парк-отель, насыщенный самыми разными видами активности?

– В планах принять первых посетителей уже этим летом, – обещает управляющий "ЭкоБел Колбовичи".

Современный парк-отель "ЭкоБел Колбовичи", занявший 90 гектаров, планируют открыть уже этим летом. Здесь можно будет с пользой провести время на природе: поупражняться в айсштоке, позаниматься скалолазанием, прокатиться на вейкборде, опробовать трехуровневый веревочный парк и многое-многое другое.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ

Павел ОРЛОВСКИЙ

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