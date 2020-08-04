Новое общежитие в Ошмянах принимает молодых специалистов таможенного дела

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые специалисты, которые до конца лета приступят к работе в зоне деятельности Гродненской региональной таможни (таможенные посты "Каменный Лог", "Котловка" и "Ошмянский"), будут проживать в новом общежитии в Ошмянах. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Проект по переоборудованию административного здания в общежитие реализован за счет собственных средств Гродненской региональной таможни. "Провели внутреннюю перепланировку здания, выполнили отделочные работы, полностью заменили полы и потолки, дверные и оконные блоки, инженерные сети и оборудование. Здание обеспечено системой центрального теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Помещения оснащены необходимой техникой, в здании оборудованы кухни, бытовые комнаты, тренажерный зал", - рассказали в ГТК.

Общежитие блочного типа рассчитано для проживания 40 человек. Жильцы-таможенники уже заселились. В основном это выпускники Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета транспорта и Полоцкого государственного университета.-0-

Фото Гродненской региональной таможни