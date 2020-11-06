Новое пожарное депо открыли в Петрикове

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое пожарное депо открыли сегодня в Петрикове, cообщает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что Петриковское депо было открыто более 60 лет назад на три автомобиля. По тем реалиям депо соответствовало всем требованиям и справлялось с функциями. Однако со временем подразделение столкнулось с проблемой размещения больших запасов современных технических средств и огнетушащих веществ. Из-за нехватки помещений часть оборудования вынуждены были размещать в другом здании.

Геннадий Соловей

"А после того как началось строительство горно-обогатительного комбината, в Петрикове ускоренными темпами развивается инфраструктура, возводятся новые микрорайоны с пятиэтажной застройкой, а также многоэтажные корпуса на территории ГОКа, и назрела острая необходимость в приобретении и хранении пожарной лестницы. Габариты старого пожарного депо не позволяли ее разместить", - отметил губернатор.

Строительство нового депо позволило решить вопросы размещения современной пожарной техники, автолестницы, оборудования, необходимого для проведения аварийно-спасательных работ, материально-технической базы для совершенствования навыков спасателей.

"Люди, которые стоят на страже нашего спокойствия и обеспечивают безопасность нашей жизнедеятельности, должны в ожидании срочного выезда находиться и физически, и психологически в комфортных условиях", - убежден Геннадий Соловей. Он пожелал спасателям сухих рукавов. "Пусть будет поменьше боевых выездов, больше занимайтесь профилактикой и противопожарной агитацией", - сказал губернатор.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко подчеркнул, что в стране уделяется огромное внимание вопросам безопасности. По его словам, в современном здании депо созданы все условия и для несения службы, и для быта, и для качественной подготовки. "Все это способствует решению поставленных задач. Мы должны понимать, что и люди, и страна ждет от нас самоотверженной, высокопрофессиональной работы", - сказал министр.

Слова благодарности на церемонии открытия адресовали ОАО "Беларуськалий", которое оказало помощь в строительстве депо.

Обращаясь к участникам церемонии, Геннадий Соловей также отметил, что по традиции в канун 7 ноября жители региона получают социально значимые подарки. Например, сегодня в Мозыре сразу три открытия - многоквартирный жилой дом, где жилье получили многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, после реконструкции встречают посетителей центр детского творчества и спорткомплекс СДЮШОР.-0-

Фото Сергея Холодилина