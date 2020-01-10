Новое пожарное депо появится в Полоцке

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке в этом году планируется открыть новое пожарное депо, сообщил сегодня на брифинге начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект появится в микрорайоне Аэродром по улице Зыгина. В соответствии с проектной документацией объем необходимых вложений на него составляет Br2,4 млн, численность личного состава будет около 40 человек.

"Вопрос со строительством пожарного депо в микрорайоне долгое время не решался. Между тем там вырос целый микрорайон с высокой плотностью населения. Видя эту проблему, облисполком выделил средства на проект. Место под него выбрано с учетом близости расположения детских садов и школ, чтобы дети могли приходить и заниматься на спортивной площадке, принимали участие в совместных мероприятиях. Мы открыты для всех и будем только рады", - отметил руководитель ведомства.

Сергей Мелешкин также подчеркнул, что в Витебской области на плановой основе ведется выделение средств на приобретение необходимой пожарной техники, в том числе высотной. "Это очень важно, ведь строительство сейчас идет вверх и таких машин не хватает. Вместе с тем в течение ближайших четырех лет благодаря вниманию руководства региона к этой теме мы закроем потребность в такой технике во всех городах области", - подчеркнул он.

Касаясь ситуации с пожарами за прошлый год, начальник областного управления проинформировал, что количество чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) снизилось в регионе почти на 9% (с 960 до 877 случаев), погибших от них людей с 89 до 80. В области удалось избежать гибели детей. Спасены за истекший период 736 человек. Профессиональные и слаженные действия спасателей позволили спасти имущество граждан и государственной собственности на сумму более Br5,5 млн. Вместе с тем ситуация далека от идеальной, так как в сравнении с другими регионами страны Витебская область наряду с Могилевской по количеству ЧС на 100 тыс. населения занимает последние строчки. Особого внимания требует ситуация в Бешенковичском, Глубокском, Ушачском и Шарковщинском районах, где отмечается ухудшение обстановки по количеству пожаров и гибели людей на них.-0-

Центр безопасности МЧС откроется в этом году в Новополоцке "Мы ставим перед собой задачу открыть центр к началу нового учебного года. Пускай площадки будут задействованы еще не в полном объеме, но запустить, чтобы он начал работать, планируем", - отметил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.