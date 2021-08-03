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03 августа 2021, 17:35

Новое реабилитационное оборудование появилось в Доме ребенка в Могилеве

Фото Могилевской центральной поликлиники
Фото Могилевской центральной поликлиники

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новое реабилитационное оборудование появилось в Могилевском специализированном Доме ребенка для детей с органическими поражениями ЦНС с нарушением психики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главная медсестра учреждения Галина Хаустович.

"Нам подарили специализированное реабилитационное оборудование. Это вертикализаторы, специальные ходунки - всего 10 единиц. В Доме ребенка функционируют несколько отделений. У нас находятся дети, которые изъяты из семей, дети от которых родители отказались, дети с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, функционирует отделение паллиативной помощи, где необходимое наблюдение получают как дети, проживающие в семьях, так и те, кто остались без попечения родителей. Возраст детей, которые здесь находятся, увеличился до 7 лет. Дети растут и из имеющегося оборудования тоже. А работу необходимо продолжать, чтобы повысить качество и уровень жизни наших подопечных, - отметила главная медсестра. - Также в Доме ребенка есть группа социальной передышки. Дети помещаются в такую группу по просьбе родителей. Это дети, которые тоже нуждаются в ежедневном медицинском уходе, реабилитационных процедурах. Работает паллиативный кабинет выездной помощи, который обслуживает детей в областном центре и Могилевском районе. Начал функционировать центр раннего вмешательства, где оказывают всю необходимую помощь детям в возрасте до 3 лет".

Инициатором такой помощи для специализированного Дома ребенка стал благотворительный фонд "Благо". Приблизительная стоимость нового оборудования - около $26 тыс. "Мы сотрудничаем с этим фондом уже больше 20 лет. И на протяжении всего этого времени они помогают нам необходимыми вещами: краской для ремонта, мебелью, специализированными кроватями, различными техническими средствами реабилитации", - сказала Галина Хаустович.

Пользоваться новым оборудованием смогут все дети, которые находятся в учреждении здравоохранения по имеющимся медицинским показаниям.

"У нас работает большая команда профессионалов: это медицинские сотрудники, инструкторы по лечебной физкультуре, массажисты, психологи, логопеды. Наши специалисты работают не только с детьми. Например, в центре раннего вмешательства помогают и родителям. Если у ребенка выявляют какие-то заболевания - наши специалисты рассказывают родителям, что это за заболевание, учат, как с ним жить, какие манипуляции и процедуры нужно проводить с ребенком", - подчеркнула главная медсестра.

На данный момент в специализированном учреждении здравоохранения находятся 58 детей. -0-

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