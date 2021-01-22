Новое здание пожарного депо открыли в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие нового здания пожарного депо состоялось сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожарная аварийно-спасательная часть №27 была создана 1 апреля 1994 года. Спустя годы условия размещения подразделения перестали отвечать потребностям спасателей, и в 2018 году началось строительство нового здания под нужды работников МЧС, - рассказали в пресс-службе. - Пожарная часть №27 разместилась в новом здании на территории ТЭЦ-3. Двухэтажное здание спроектировали и построили под нужды работников МЧС и создали все условия для комфортной работы, учебы, тренировок и отдыха".

В современном здании депо располагаются гараж, диспетчерская, комната психологической разгрузки, учебный класс для проведения занятий, помещения для приема пищи, отдыха личного состава, спортзал. На открытой площадке расположены спортгородок с множеством многофункциональных тренажеров, учебная башня.

"Улучшение условий несения службы позволит работникам МЧС повышать свои профессиональные навыки, а также выполнять поставленные задачи на высоком уровне", - добавили в ведомстве.-0-

Фото Минского городского управления МЧС