Новое здание спасательной станции открыли в Мозыре

12 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Новое здание береговой спасательной станции ОСВОД открыли сегодня в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Станция находится на берегу Припяти и призвана обеспечивать безопасность людей на воде на одном из крупнейших пляжей в Гомельской области. Новый объект отвечает всем современным требованиям, нормам, аналогов ему нет в регионе, обратил внимание председатель Гомельской областной организации ОСВОД Павел Новик. Строительство здания станции начали еще в октябре 2004 года, спустя два года работы заморозили. Возобновили их в 2020-м.

На открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что нет ничего дороже человеческой жизни. Большое внимание и в регионе, и в стране уделяется тому, чтобы не допустить гибели людей от внешних причин. "Как следствие комплексной работы всех заинтересованных служб и ведомств за 2020 год в Гомельской области наметилась уверенная тенденция к снижению гибели людей", - отметил губернатор.

Так, за прошлый год работникам ОСВОДа области удалось сохранить жизнь 41 человеку, в том числе 10 несовершеннолетним. В районе действия Мозырской спасательной станции более 10 лет не было ни одного случая гибели.

Председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) Анвар Игамбердиев обратил внимание, что работники ОСВОДа совместно с другими службами самоотверженно участвуют в спасении людей, оперативно реагируют на ЧС на воде. "Из 66 спасательных станций, имеющихся в республике, 15 находится на территории Гомельской области. И Мозырская - одна из тех, которые способны решать целый комплекс вопросов, в том числе и по подготовке специалистов", - подчеркнул он.

В штат спасательной станции в Мозыре входят около 20 квалифицированных работников, в числе которых водолазы, матросы-спасатели, мотористы и медицинский персонал. Они имеют необходимое оснащение для наблюдения, оказания помощи, спасения, выездов на тревожные сигналы, поисковых работ.-0-