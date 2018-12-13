Новогоднее шествие соберет 24 декабря в Минске более тысячи сказочных персонажей

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. персонажей примут участие 24 декабря в театрализованном новогоднем шествии. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Анна Шиманская, передает корреспондент БЕЛТА.
Процессия стартует с пл. Независимости в 17.00 и пройдет по пр. Независимости до Октябрьской площади.
"В числе участников не только Деды Морозы, но и Снегурочки, сказочные персонажи. Свои команды выставят районы, предприятия города. По сравнению с прошлым годом маршрут изменился, финишной площадкой станет Октябрьская площадь, а не Дворец спорта", - рассказала Анна Шиманская.
Праздник завершится презентацией мюзикла "Новогодняя планета чудес", он продлится около 1,5 часа.-0-
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