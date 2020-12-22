Новогодние квесты, чтения и вечеринки готовит Центральная библиотека Могилева

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Серию новогодних мероприятий готовит Центральная городская библиотека имени К.Маркса в Могилеве, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В эти сказочные дни библиотека проводит новогоднюю вечеринку "Возьми быка за рога!". Участников ожидают увлекательный квест с элементами хоррора, новогодний кинобаттл, оригинальное предсказание от символа наступающего года - Белого Металлического Быка", - рассказали в библиотеке.

Юных гостей приглашают на интерактивное чтение "Приключение Умки", где каждый желающий сможет поучаствовать в выполнении творческих заданий, прочесть и обсудить отрывок из книги "Умка", а также увидеть домик Умки и похозяйничать в нем. "Интересная история, великолепное произведение, очень душевное, наполненное искренностью и добротой, позволяющее окунуться в чудесную новогоднюю атмосферу детства. Эта поучительная книга станет хорошим примером отношений родителей и детей", - отметили в библиотеке.

Самое важное событие Нового года - встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Могилевчане могут пригласить главных героев праздника для индивидуального или группового поздравления. Если лично встретиться с волшебником получится не у всех, то получить письмо от него может каждый. Для этого тоже нужно обратиться в библиотеку.

Малыши, которые примут участие в квест-адвенте "Веселый Новый год скоро к нам придет", получат видеообращение от Деда Мороза.

Для праздничной атмосферы в окнах библиотеки оформлены выставки "Дед Мороз готовится к Новому году" и "Новогодние истории".

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте библиотеки csgpb.mogilev.by или по адресу: улица Первомайская, 30. Справки по телефонам 8(0222) 71-25-78, 8(0222) 71-23-20.-0-