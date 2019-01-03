"Новогодние подарки из Космоса" получат более 200 юных гомельчан

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 200 детей приглашены 4 января на праздник в Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи. Их поздравят организаторы благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

Областная организация ОО "БРПО" и областной комитет ОО "БРСМ" подарят предрождественскую сказку для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. На встречу к новогодним сказочным персонажам приедут дети, нуждающиеся в дополнительной поддержке, - воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, дети-сироты, дети-инвалиды, ребята с ограниченными возможностями. Также привезут детей из реабилитационных центров, больниц,воспитательных колоний для несовершеннолетних.

Гости окунутся в сказочную атмосферу. Порадуют их ожившие декорации фотозоны, яркая иллюминация. В мастерской аквагрима дети смогут создать новогодний образ. Увлечет детвору и веселая игротека от друзей Дедушки Мороза. И главный подарок - спектакль "Новогодние подарки из Космоса".

Ежегодно в Гомельской области определяют социально значимый объект для оказания помощи. В нынешнем году в продолжение многолетней традиции организаторы благотворительной акции "Чудеса на Рождество" передадут администрации Улуковской вспомогательной школы-интерната сертификат на Br2 тыс. для укрепления материально-технической базы учреждения.

Ранее подобные сертификаты получили областная детская больница, областной детский дом в Мозыре, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Брагинском и Октябрьском районах, специальное профессионально-техническое училище закрытого типа в Петрикове и др.

Не забудут и о самих благотворителях. По итогам марафона вручат благодарности лучшим пионерам-тимуровцам и волонтерам движения "Доброе Сердце" ОО "БРСМ", пионерским дружинам и волонтерским отрядам. Подарки получат и победители интернет-конкурса на лучшую пионерскую елку.

Организаторы мероприятия - Гомельские областные ОО "БРПО" и ОО "БРСМ" при поддержке Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи.-0-