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20 ноября 2020, 08:00

Новогодний этап благотворительной акции "Профсоюзы - детям" пройдет в Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области пройдет новогодний этап благотворительной акции "Профсоюзы - детям", рассказали корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Новогодние и рождественские мероприятия под эгидой профсоюза традиционно планируется провести с середины декабря этого года до середины января 2021-го. Все они будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Профсоюзы посетят подшефные учреждения и организации, безвозмездно помогут им укрепить материально-техническую базу, закупить воспитанникам сладости и подарки, организовать поездки на новогодние сказки и представления. "Профсоюзы никогда не оставались равнодушными в вопросах помощи детям, создания для них праздничной атмосферы в канун новогодних и рождественских праздников, - рассказали в областном объединении. - Республиканская благотворительная акция "Профсоюзы - детям" - лучшее тому подтверждение. Она круглогодично проводится с 2002 года".

Особое внимание традиционно уделят ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, воспитанникам социальных приютов и детских учреждений образования интернатного типа, закрепленных за областным объединением профсоюзов и областными организациями отраслевых профсоюзов.

Частью благотворительной акции станет областная профсоюзная елка, которую планируют провести 24 декабря в 11.00 во Дворце культуры области Могилева. В этом году гостями праздничного мероприятия, которое проводится уже более 10 лет, станут почти 560 ребят. Каждый из них не только увидит представление, но и получит сладкий подарок. На приобретение билетов и подарков профсоюзы области выделят порядка Br12 тыс.

Гостей новогоднего праздника ожидает увлекательная встреча со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, а также мюзикл-сказка "Новогодний БАТТЛ" по мотивам произведения "Золушка". Юные зрители отправятся в волшебное путешествие по королевству Золушки и ее друзей. Их ждет встреча с королем и принцем, добрым лесничим, мачехой-колдуньей, ее избалованными дочерями и прекрасной феей. Найдется место и современным персонажам: Гарри Поттеру, Человеку-пауку, Бэтмену, смешарикам и фиксикам.

Представление обещает быть ярким и запоминающимся, уверены организаторы.-0-

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