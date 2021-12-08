Новогодний кадетский бал пройдет в Могилеве 20 декабря

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новогодний кадетский бал пройдет 20 декабря в Могилеве. Мероприятие станет частью программы республиканской благотворительной акции "Наши дети", рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по воспитательной работе Могилевского областного кадетского училища Мария Власенко.

"Кадетский бал будет организован в 11 раз и состоится в могилевском Дворце гражданских обрядов, - отметила Мария Власенко. - Его участниками станут воспитанники кадетского училища, а также исполнительницы студии эстрадного танца "Эдельвейс" центра творчества "Эверест". В празднике будут задействованы более 60 кадетов, в том числе 10 человек - в составе танцевальных пар".

Традицию проведения кадетских балов можно по праву считать одой молодости и данью уважения к лучшим офицерским традициям, уверена Мария Власенко. По ее словам, воспитанники училища очень тепло и трепетно относятся к этому мероприятию. Оно дает возможность кадету проявить себя как личность и показать свои лучшие качества: галантность, мужество, взаимовыручку, честь и достоинство. Кроме того, такие балы формируют культуру поведения, учат курсантов уважительно относиться к противоположному полу. Немаловажна и патриотическая составляющая мероприятия.

На балу пары будут петь, танцевать, участвовать в импровизированных играх и забавах. Кадеты также продемонстрируют строевые приемы, военную выправку и навыки обращения с оружием, покажут себя с творческой стороны: выступят в составе кадетского вокально-инструментального ансамбля и продекламируют стихи во время литературной гостиной. Завершит бал вокально-хореографический номер, посвященный Году народного единства.

Почетными гостями торжества станут представители исполнительной власти и общественных организаций региона, Министерства спорта и туризма, руководители силовых структур и ведомств. Традиционно приглашенные готовят учащимся кадетского училища приятные новогодние сюрпризы и подарки.

Как отметила Мария Власенко, в Могилевской области, как и во всем государстве, развитию кадетского движения уделяется особое внимание, ведь эти молодые люди планируют связать свою жизнь с работой в силовых структурах и ведомствах, стоять на страже правопорядка и спокойствия граждан. В этом учебном году выпускником областного кадетского училища станет 41 человек. Обучение в стенах учреждения проходят 167 подростков.-0-