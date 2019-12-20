Новогодний кадетский бал пройдет в Слуцке 24 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. IX Новогодний кадетский бал пройдет 24 декабря в Минском областном кадетском училище, танцевальные таланты продемонстрируют 220 учащихся, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Этот праздник, уже ставший традиционным, является одним из мероприятий республиканской благотворительной акции "Наши дети". Кадеты тщательно готовятся к новогоднему балу и специально для этого разучивают вальс, польку, танго.

"В областном кадетском училище с нетерпением ожидают гостей, которые примут участие в зрелищном мероприятии, - подчеркнули организаторы. - У них также будет возможность освоить несколько несложных движений. Зрителей вовлекут в светские игры, белые танцы и легкие вальсы".

Особое место среди гостей займут родные и близкие кадет. Бал посетят традиционные новогодние гости - Снегурочка и Дед Мороз, а также почетные представители организаций и государственных структур Минской области.

Кадетский бал - это не только символ возрождения традиционных балов, но и возможность окунуться в атмосферу культуры, которая закладывалась столетиями, вспомнить историю страны и возобновить классическую форму проведения торжества. Королем бала как всегда является вальс - самый знаменитый из бальных танцев. Участников бала ожидают сюрпризы и мастер-классы. Конечно, не обойдется и без подарков.-0-