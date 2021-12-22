"Новогодний переполох в сафари-парке": нацпарк "Припятский" подготовил праздничную программу

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нацпарк "Припятский" приглашает взрослых и детей на "Лесной переполох в новогоднем сафари-парке", сообщили БЕЛТА организаторы.

Лесная прогулка подарит массу незабываемых впечатлений. Взрослых и детей увлечет атмосфера загадочного леса. Плюс они смогут встретиться с дикими животными в естественных условиях обитания. "Наши гости смогут увидеть оленей, косуль, диких кабанов и других животных, познакомиться со сказочными и мифическими существами", - рассказали в нацпарке.

Приехав сюда до 30 января, гости этой части Полесского края попадут на "новогодний переполох в сафари-парке". Всех ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зимушкой-Зимой, которая подарит ощущение сказки. "Здесь вы получите подарок, напишете тайное письмо Деду Морозу, увидите представление, погреетесь у костра, угоститесь горячим чаем с блинами и познакомитесь с главным помощником Деда Мороза - оленем Кузей. Очаровательный Кузя возит Деда Мороза на санях и будет рад угоститься морковкой. Все мы с нетерпением ждем Нового года - главного праздника для подарков, веселья и исполнения желаний. Больше всего этого волшебства ждут дети, и родители могут подарить им настоящую новогоднюю сказку, которую каждый ребенок запомнит надолго", - отметили организаторы. В программе также новогоднее представление.

К слову, новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки проводит конкурс на лучшее письмо и лучший рисунок для зимнего волшебника. Письма ждут до 25 декабря, рисунки - до 10 января 2022 года. На конверте необходимо указать адрес: 247946, аг. Лясковичи, ул. Саши Глушко,7а, Петриковский район, Гомельская область с пометкой "Деду Морозу или Снегурочке". Авторов лучших письма и рисунка пригласят на новогоднюю программу в сафари-парке. Приз для обладателей 2-го и 3-го мест - бесплатное посещение Музея природы или Музея под открытым небом на двоих.

Еще одна возможность выиграть путевку на "Лесной переполох в новогоднем сафари-парке" - ответить правильно всего на один вопрос в эфире радио "Гомель FM".-0-