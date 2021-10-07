Новополоцкая воднолыжная школа отметит 55-летие показательными выступлениями и чествованием призеров

7 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) №3 имени Н.Л.Генова г.Новополоцка 8 октября отметит свое 55-летие. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Петр Рожков.

Одна из самых сильных в мире школ воднолыжного спорта отметит свой день рождения показательными выступлениями на озере Люхово. "Во время празднования нынешних победителей соревнований наградят почетными грамотами, в том числе от Министерства спорта и туризма. Почетным гостем мероприятия станет выпускник школы, в прошлом один из ее руководителей заслуженный мастер спорта - первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов. Он вручит награды за заслуги в развитии данного вида спорта учащимся и тренерам СДЮШОР. В программе мероприятия также предусмотрено выступление творческих коллективов города", - рассказал Петр Рожков.

Ежегодно в школу воднолыжников проводится конкурсный отбор детей с 7 лет. Постигать азы мальчики и девочки начинают в 50-метровом бассейне новополоцкого Дворца водного спорта "Садко", где они учатся плавать и стоять на лыжах. Затем тренировки с мая по октябрь проходят на озере Люхово, а во время летних каникул - в оздоровительном лагере на озере Суя. Первая база является основной. Помимо того что там имеется необходимое для тренировок оборудование, в лагере также проводятся различные соревнования, в том числе республиканского уровня.

Сегодня в новополоцкой воднолыжной школе у пятерых тренеров обучаются 100 спортсменов. В этом году воспитанники СДЮШОР №3 имени Н.Л.Генова на чемпионатах мира и первенствах Европы завоевали в общей сложности 67 медалей.

Всего за 55-летнюю историю существования в копилке СДЮШОР №3 насчитывается свыше 1,1 тыс. медалей, более 550 из которых - высшей пробы. Новополоцкие спортсмены-воднолыжники установили 21 рекорд мира и 24 - Европы. Среди воспитанников школы - пять заслуженных мастеров спорта Беларуси и 35 мастеров спорта международного класса.

Спортивные традиции основателя школы сегодня продолжают двое его сыновей, Аркадий и Владимир Геновы, которые воспитывают молодую смену звезд воднолыжного спорта.-0-