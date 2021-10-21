21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новую детскую площадку открыли сегодня в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь Могилевского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Чичов.

Новая площадка разместилась неподалеку от средней школы №28 по улице Вишневецкого. Здесь установили современное игровое оборудование и уличный стол для тенниса. "Двор, в котором появилось оборудование, был выбран неспроста. В День молодежи у нас проходила семейная эстафета "Битва дворов". Победителями этого соревнования стала команда из этой микрозоны, и обновленная площадка - это подарок для семьи и всех деток, что живут по соседству", - отметил Сергей Чичов.

Такая площадка стала третьей в городе - столько раз проходил в Могилеве проект "Битва дворов". "Предыдущий наш опыт показал, что жители и их дети радуются новому оборудованию, дополнительному благоустройству дворов. Это ведь не только украшение для места, где живешь, но и возможность проводить больше времени на свежем воздухе, что немаловажно с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Впереди школьные каникулы. И мы надеемся, что наш подарок придется маленьким могилевчанам по вкусу и они с удовольствием будут играть здесь", - отметил первый секретарь горкома.

Для гостей мероприятия творческие номера подготовили учащиеся средней школы №28.-0-