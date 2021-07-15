Новую книгу про оборону Могилева в 1941 году издал могилевский историк Николай Борисенко

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новую книгу про оборону Могилева "Крепость Могилев": 23 дня из 41-го" издал могилевский историк, писатель и руководитель историко-патриотического клуба "Виккру" Николай Борисенко. Всего в свет вышло 200 экземпляров, которые позже будут переданы в школы, библиотеки и музеи областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Научно-популярная книга написана на основе архивных документальных материалов и воспоминаний с точки зрения обеих сторон - советской и немецкой. Также в книгу вошли новые документы, которые обнаружили поисковики во время работ в Чаусском районе. "Название книги выбрано не случайно. Впечатленные стойкостью, силой духа и мужеством защитников города немцы в своих документах назвали Могилев крепостью. В июле 1941-го у защитников города не было ни долговременных оборонительных сооружений, ни танков, ни самолетов. Только земляные укрепления, окопы, противотанковые рвы, минные поля, артиллерия, любовь к своей Родине и сильное желание не отдать ее врагу, - отметил автор издания. - Я до сих пор уверен в том, что Могилев так и не сдался фашистам: немецкие войска смогли войти в город только тогда, когда у наших солдат закончились продовольствие и боеприпасы. Они стояли до последнего, а немцы смогли войти в непокоренный и практически покинутый нашими частями Могилев".

Как отметил Николай Борисенко, до выхода его книги полномасштабных, посвященных только обороне Могилева книг практически не было. "Есть несколько книг других авторов, основанных, как правило, на воспоминаниях участников событий, художественная книга тульского писателя Н. Дружинина, отдельные главы в издании минского историка С. Новикова. И в моих книгах обороне областного центра были посвящены только отдельные разделы. Но чтобы собрать все воедино, на основе последних известных документов достоверно и досконально все изложить - такого не было. В книгу вошло много интересных и малоизвестных фактов. Например, про Могилевское пехотное училище в довоенном городе. Его первый выпуск был перед самой войной - 16 июня 1941 года. А второй - 20 июля, но уже в Саратовской области, куда эвакуировали училище. Но оба выпуска считаются могилевскими. И до конца войны училище не меняло свое название. А пять его воспитанников стали Героями Советского Союза, и это только начало изучения списка курсантов училища. Также там рассказывается и про могилевский аэроклуб - до этого про него было очень мало сведений", - подчеркнул автор.

По словам Николай Борисенко, такие исторические книги позволяют сохранять связь между поколениями. "Сейчас идет сложный период - каждый норовит переписать и перевернуть исторические факты в выгодную для себя сторону. Каждый пытается найти что-то интересное и занимательное, но ведь интересное - не значит объективное. А такие книги, в которых показаны достоверные факты, такими, какими они были на самом деле, без субъективного отношения, без попыток исказить и подстроить, позволяют сохранить связь между поколениями, и историку в будущем будет не стыдно за свой труд. Наша молодежь должна знать, что их предки были настоящими героями и сделали в 41-м все, что было в человеческих силах. Они смело, стойко и мужественно отстаивали каждый кусочек своей земли, до последнего не уступали ее врагу. Это пример настоящего патриотизма и стойкости духа, которые объединяли защитников некогда большой страны. На мой взгляд, на таких примерах и необходимо воспитывать молодое поколение. И если мы сможем донести до нынешних поколений дух наших предков - это будет мощная стена, разрушить которую не сможет ни один агрессор", - подчеркнул историк.

Научно-популярная книга "Крепость Могилев": 23 дня из 41-го" издана при поддержке председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца и главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Книга про оборону Могилева у Николая Борисенко стала 24-ой: половина из них посвящена войнам разных исторических периодов, в том числе Великой Отечественной войне на Могилевщине, другая часть - краеведению.-0-