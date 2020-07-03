Новую музейную экспозицию открыли в Брестской крепости

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня открыли новую музейную экспозицию, посвященную обороне Восточного форта, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый музей создан в казематах внутреннего вала Кобринского укрепления. Это уникальный фортификационный объект, который защитники крепости превратили в самый мощный очаг сопротивления в июне 1941 года. Экспозиция создана на средства Союзного государства в рамках большого проекта по капитальному ремонту, музеефикации и реставрации сооружений крепости, в который вложено около Br2,6 млн.

"Экспозиция является логическим продолжением повествования о Брестской крепости в июне 1941 года в контексте уже трех существующих экспозиций. Это еще одно свидетельство уважения к нашей истории, светлой памяти о защитниках цитадели, отдавших свои жизни за наше мирное будущее", - сказал, открывая торжественное мероприятие, директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

В церемонии приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, советник представительства Постоянного комитета Союзного государства Андрей Бригадин, представители органов власти, дипломатических миссий, общественности.

Экспозиция "Оборона Восточного форта" занимает общую площадью около 420 кв.м, она разместилась в семи залах, два из которых представляют собой открытые площадки. С началом войны форт оказался под огнем противника. Находившийся там личный состав занял оборону, которую возглавил майор Петр Гаврилов. Большинство из находившихся там более 400 бойцов и командиров погибли и попали в плен после мощнейшей бомбардировки 29 июня, когда на форт было сброшено 23 авиабомбы, в том числе одна весом 1800 кг. Судьбы многих защитников неизвестна. Сам майор был пленен на 32-й день войны.

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