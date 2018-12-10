Новые блюда включили в меню минских школьников

10 декабря, Минск /корр. БЕЛТА/. В Минске в школьное меню с сегодняшнего дня включили новые блюда, которые выбрали после изучения вкусовых предпочтений учеников, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Светлана Шитикова.

Новинки в ноябре предлагали ученикам 12 столичных школ и гимназий. Им нужно было оценить вкус и внешний вид блюд, заполнить анкеты.

Результаты проанализировали и учли при составлении единого двухнедельного меню. Теперь в нем наряду с привычными котлетами, кашами и запеканками появились кебаб (котлеты на шпажках), пудинг с сыром рикотта, куриные оладьи, рис с горохом, кукурузой и морковью, наггетсы (филе птицы в кукурузных хлопьях), роллы (лаваш с начинкой из куриного филе, капусты, моркови, помидоров, сыра и соуса).

Разнообразили и ассортимент салатов, предложив в том числе традиционные для зимнего сезона соленые огурцы, квашеную капусту, консервированную кукурузу.

"Дети высказали свое мнение, что им нравится, что нет, какие блюда стоит добавить или убрать. При этом при составлении меню учитывались сезонность, рациональное распределение общей калорийности по приемам пищи, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. Рационы дифференцированы по возрасту учащихся (6-10, 11-13 и 14-17 лет)", - отметила Светлана Шитикова.-0-