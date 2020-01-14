Новые компьютерные томографы введены в строй в Орше, Полоцке и Браславе

14 января, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Три компьютерных томографа введены в строй в Витебской области. С 1 января они начали обслуживать пациентов в учреждениях здравоохранения Орши, Полоцка и Браслава, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, член Совета Республики Юрий Деркач.

Произведенные отечественным предприятием ADANI аппараты VENTUM-64, позволяющие проводить широкий спектр стандартных и специальных КТ-исследований, поставили за счет Министерства здравоохранения в марте прошлого года. За счет местного бюджета в больницах проводилась реконструкция и подготовка специальных помещений для их установки. Полностью эти работы завершили в декабре.

В настоящее время в области действуют 10 единиц данного медицинского оборудования: пять - в учреждениях здравоохранения Витебска (два - в областной больнице, по одному - в диагностическом центре, онкологическом диспансере и многопрофильной поликлинике микрорайона Юг-7), а также в Новополоцке, Браславе, Полоцке и Орше. В последнем городе действует еще один 6-срезовый томограф. "Он работает с 2008 года и сейчас будет использоваться преимущественно в качестве резервного до своего полного выхода из строя, так как оборудование данной серии уже не выпускается. Чтобы продлить срок его службы, из Полоцка на запасные детали привезен сломавшийся там аналогичный аппарат", - отметил Юрий Деркач.

Врач-рентгенолог Андрей Разумейко, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, сенатор Юрий Деркач и главный врач центральной поликлиники Алексей Короткин

На новом компьютерном томографе в Орше проходить обследование будут жители Оршанского, Толочинского и Дубровенского района. С таким же расчетом определялись зоны обслуживания и для других аппаратов.

Касаясь планов на текущий год, Юрий Деркач отметил, что еще один КТ-аппарат планируется установить в Лепеле, магнитно-резонансные томографы - в Полоцке и Орше. Благодаря такому подходу в области сформируется пять межрайонных центров с отделениями сосудистой неврологии, где будет осуществляться нейровизуализация с проведением последующего лечения: в Витебске, Орше, Лепеле, Браславе и Полоцке.-0-

Фото Александра Хитрова