Новые рентген-аппараты поставили в Брестскую центральную городскую больницу

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестскую центральную городскую больницу поставили два новых рентген-аппарата. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
"В условиях борьбы с пандемией коронавируса не забываем о техническом совершенствовании медучреждений. В частности, осенью в Брестской центральной городской больнице установлено новое современное рентгеновское оборудование", - рассказал Александр Рогачук.
Белорусский стационарный аппарат "Космос-535" расширил спектр диагностических исследований для жителей областного центра и Брестского района. Французский передвижной цифровой аппарат Saxo 4T с планшетным персональным компьютером позволил обследовать тяжелобольных прямо в палате, в операционном зале или отделении реанимации. Стоимость двух аппаратов - более Br260 тыс.
"Рентгенологическое оборудование является цифровым. Благодаря этому сократились затраты на диагностику, уменьшена лучевая нагрузка на пациентов и медперсонал. Также улучшено качество рентгенологических исследований при сокращении времени, затраченном на одно исследование", - резюмировал председатель горисполкома.-0-
Фото из Telegram-канала Александра Рогачука