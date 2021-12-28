Новые школьные автобусы переданы трем учреждениям образования Могилевского района

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Трем учреждениям образования Могилевского района переданы новые школьные автобусы. Торжественная церемония вручения ключей от транспорта состоялась в районном исполнительном комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Передача новых автобусов стала хорошим подарком учебным заведениям к новогодним праздникам, - сказала начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома Наталья Колос. - Теперь они будут развозить детей Вендорожского, Маховского и Мостокского детских садов - средних школ. Износ автотранспорта в этих учебных заведениях составил более 13 лет, и техника уже не подлежала ремонту. Старые машины списаны и за счет средств областного бюджета приобретены новые. Всего на их закупку выделено Br315 тыс. Новые автобусы будут использоваться не только для подвоза детей на занятия, но и для поездок на различные мероприятия и экскурсии".

Сейчас в районе действуют 19 учреждений общего среднего и 17 учреждений дошкольного образования, в которых обучается более 4,9 тыс. детей. Более 1,42 тыс. ребят добираются в школы и детские сады из соседних деревень, поэтому организации безопасного и качественного подвоза уделяется особое внимание. Школьный автопарк Могилевского района - 28 единиц транспорта. Один автобус рассчитан на обслуживание нескольких учебных заведений. Детей может перевозиться немного, однако из-за отдаленности учреждений друг от друга пробег одного транспортного средства может доходить до 1 тыс. км за неделю.

"Для комфортного, безопасного и бесперебойного подвоза обучающихся необходимо постоянное обновлять транспорт, - добавила Наталья Колос. - Новые автобусы соответствуют всем необходимым для перевозки детей требованиям: окрашены в яркий желтый цвет, а по периметру борта с четырех сторон надпись "Дети". В машинах по 23 посадочных места для учащихся, в салоне также предусмотрены места для сопровождающих педагогов. Автобусы оборудованы ремнями безопасности, проблесковыми маячками, ограничителями скорости, специальными сигнальными кнопками для вызова водителя. Кроме того, в них установлены тахографы".

Как отметила управляющая Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования Анна Симановская, новые школьные автобусы появились не только в Могилевском районе. Техника также поступила в 14 районов области. "В нашей стране сфере образования уделяется огромное внимание, - сказала она. - Только в текущем году в регионе приобретено 20 современных автобусов, из которых 15 закуплены за счет средств областного бюджета, 5 - по государственной программе ликвидации последствий аварии на ЧАЭС".-0-

Фото Могилевского райисполкома