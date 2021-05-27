Новые технологии в медицине обсудят представители 11 стран на конференции в Гомеле

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. VIII Международная научно-практическая онлайн-конференция "Современные подходы к продвижению здоровья" пройдет сегодня в Гомельском государственном медицинском университете, сообщили БЕЛТА организаторы.
О своем участии заявили ученые из Беларуси, России, Украины, Японии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Испании, Польши, Чехии, Узбекистана.
На повестке форума - обсуждение актуальных вопросов, связанных с организацией медицинской помощи, разработкой новых технологий в медицине и, как результат, поиск новых инновационных решений для практического здравоохранения.
Конференция запланирована в онлайн-формате. Будут затронуты такие научно-практические направления, как инвестирование в здоровье на всех этапах жизни человека и расширение прав и возможностей граждан, интегрированные стратегии в области регионального здравоохранения.
Предусмотрены пленарное заседание, постерная сессия, круглые столы "COVID -19: проблемы здравоохранения в эпоху пандемии", "Сотрудничество в рамках международных программ" и др.-0-