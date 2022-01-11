Новые взрослая и детская поликлиники в Бресте начнут принимать пациентов с 17 января

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новые взрослая и детская поликлиники в юго-западной части Бреста начнут принимать пациентов с 17 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.

Многопрофильный медицинский центр построили по поручению главы государства. Комплекс состоит из детской поликлиники на 600 посещений в смену, взрослой поликлиники на 500 посещений и женской консультации на 190 посещений. "Решение о строительстве было принято в 2017 году. Уже тогда в заречной части города проживали 87 тыс. человек, а сейчас - около 97 тыс., в том числе более 20 тыс. детей. Район продолжает активно застраиваться. Ввод новых поликлиник позволит разгрузить другие поликлиники города, улучшит доступность и качество медпомощи. Открытие планируется 12 января, а полноценно комплекс заработает с 17 января", - рассказал Сергей Кляус.

Корпуса, в которых расположены поликлиники и женская консультация, соединены между собой переходами. Клинико-диагностическая лаборатория будет общей. Новое медучреждение оснастили современным оборудованием. Его закупку профинансировали Министерство здравоохранения и Брестский облисполком.

В медицинском центре будут получать помощь 20 тыс. детей и 29 тыс. взрослых. С учетом роста микрорайонов в перспективе в детской поликлинике смогут обслуживать до 30 тыс. человек, во взрослой - до 40 тыс. "Часть персонала - медсестры, педиатры, врачи общей практики и помощники врача - переходят из двух детских и взрослых поликлиник, где раньше обслуживались эти пациенты. Полностью доукомплектование кадрами будет вестись на протяжении этого года", - пояснил главврач.-0-