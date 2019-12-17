Новый административно-бытовой корпус открылся на МТЗ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый административно-бытовой корпус открылся на Минском тракторном заводе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Здесь разместились цех консервации и упаковки, склад готовой продукции. Здание оборудовано современными системами отопления, вентиляции, освещения. Для сотрудников подразделения, а также иностранных гостей, которые приезжают за комплектующими и техникой, предусмотрены комнаты отдыха, душевые, раздевалки.

"В любом коллективе самое важное - люди, поэтому наша задача создать комфортные условия, чтобы работали с удовольствием, - отметил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Глава администрации Партизанского района Минска Валерий Вороницкий акцентировал внимание на том, что ввод в эксплуатацию объекта - шаг вперед в развитии МТЗ.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-