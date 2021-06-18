18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый ангиограф появился в Могилевской областной клинической больнице. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий ангиографическим кабинетом Могилевской областной клинической больницы Андрей Гореликов.

"В нашей больнице работал ангиограф, но со временем он устарел. Потому было принято решение поменять его на более современную технику, - рассказал Андрей Гореликов. - Мы должны быть тем учреждением здравоохранения, которое подает пример всем больницам региона. Потому для нас важно осваивать новые методики и техники лечения и благодаря новым технологиям, которые применяются в больнице, оказывать качественную, своевременную и высококвалифицированную помощь пациентам".

Новый ангиограф рассчитан на 2 тыс. пациентов в год. "Сейчас у нас идет строительство кардиохирургического корпуса, его открытие запланировано на осень текущего года. Там будет установлен еще один ангиограф - он разместится в гибридной операционной. Это позволит поднять на новый уровень лечение сердечно-сосудистых заболеваний и расширить спектр проводимых хирургических вмешательств", - отметил Андрей Гореликов.

Стоимость нового аппарата составила около $900 тыс.-0-