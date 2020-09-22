Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Гомельской областной больнице

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый аппарат для дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛТ) установили в Гомельской областной клинической больнице. Первые сеансы для пациентов на оборудовании планируют провести уже сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный врач учреждения Владимир Бугаков отметил, что аппарат стоимостью более 600 тыс. евро поступил через централизованную закупку Минздрава. Еще около Br200 тыс. было направлено из областного бюджета на ремонт кабинета, установку аппарата. Подобное оборудование во всем регионе есть только в областной больнице, обратил внимание главврач.

По словам заведующего отделением ударно-волнового дробления камней Руслана Кабаева, в новом аппарате ударная волна генерируется электромагнитом, что создает наибольшую эффективность в разрушении камня. "Такие аппараты дистанционной ударно-волновой литотрипсии считаются во всем мире наиболее эффективными", - пояснил он.

Первый аппарат для ДУВЛТ появился в учреждении в конце 2006-го. Ежегодно на нем проводят около 2 тыс. сеансов для жителей Гомельской области, добавил Руслан Кабаев. С появлением нового оборудования возможности расширяются.

К каждому пациенту в отделении - индивидуальный подход. Время сеанса на новом оборудовании будет зависеть от локализации камня, его размеров, конституции пациента. В среднем процедура займет до часа. При лечении учитываются структурные изменения, минеральный состав камня. "Не все камни можно фрагментировать, дезинтегрировать в один сеанс. Если камень достаточно плотный, а это определяется при проведении компьютерной томографии, в таких случаях более эффективна операция эндоскопическая. При меньших значениях минеральной плотности эффективность литотрипсии возрастает", - рассказал Руслан Кабаев.

Он обратил внимание, что рост случаев мочекаменной болезни ощутим в регионе. При этом болезнь молодеет. Это связывают с особенностями питания, образа жизни людей и генетическими факторами.

Само отделение ударно-волнового дробления камней открыли в областной больнице в августе этого года. Основное направление - оказание специализированной урологической помощи пациентам, страдающим мочекаменной болезнью. "В дальнейшем мы планируем развивать новые технологии в лечении мочекаменной болезни, связанные с малоинвазивными методами", - сказал Руслан Кабаев. Намерены развивать и лабораторную диагностику мочекаменной болезни, что позволит более эффективно проводить профилактику заболевания.

"При этом с 2015 года мы не выполняем открытых хирургических вмешательств при мочекаменной болезни на органах мочевыделительной системы. Это связано с развитием малоинвазивных технологий", - заключил завотделением.-0-