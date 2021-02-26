Новый детский сад открыли в молодом районе Гродно

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад на 230 мест торжественно открыли сегодня в молодом районе Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Жилой район Грандичи на севере Гродно, где в перспективе будут жить более 60 тыс. человек, заложили около двух лет назад. Одновременно с первыми домами стали строить и сопутствующую инфраструктуру. Сегодня в районе уже около 2,5 тыс. жителей, много молодых семей, поэтому новый детский сад стал одним из самых востребованных объектов.

"О значимости этого объекта лучше всего скажут дети и их родители. Очень важно, когда в шаговой доступности есть детский сад. Особенно такой, где созданы все условия для гармоничного развития ребенка", - отметил на церемонии председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. В детском саду есть бассейн, спортивный, музыкальный, хореографический залы, компьютерный класс и комната безопасности. На прилегающей территории созданы современные спортивные и игровые зоны.

Владимир Караник

Сейчас сад полностью заполнен. Здесь есть группы всех возрастов. Новый сад закрыл потребности района в местах для дошкольников. К слову, на его строительство было направлено около Br7 млн.

"Если говорить об обеспеченности дошкольными учреждениями в области, то их хватает. Но для многих родителей куда удобнее, чтобы сады находились в шаговой доступности. Поэтому практику параллельного развития инфраструктуры в строящихся районах мы стараемся продолжить. Это не только учреждения образования, но и дороги, поликлиники, другие необходимые объекты", - рассказал Владимир Караник. На новоселье детсаду он от облисполкома вручил сертификат на приобретение спортивного оборудования.

На новоселье саду Владимир Караник от облисполкома вручил сертификат на приобретение спортивного оборудования

Новоселья в Грандичах, добавил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, продолжатся. В этом году на первом этаже одного из домов будет открыта медицинская амбулатория. Начато строительство школы с бассейном на более чем 1,1 тыс. мест. Есть планы по возведению еще одного сада. Появятся в Грандичах вскоре и два торговых центра: участки под них были проданы на аукционе. "Принято решение о том, чтобы первые этажи строящихся многоэтажек переводились в нежилые помещения. Там будут размещаться необходимые в каждом районе магазинчики, парикмахерские, другие объекты сферы услуг", - сказал Мечислав Гой.

Мечислав Гой

Участие в открытии детского сада принял председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он отметил, что в стране большое внимание уделяется социальной защите, поддержке материнства и детства, и открытие подобных объектов в молодых районах выступает тому подтверждением. Он обратил внимание, что в саду созданы условия для воспитания, гармоничного развития малышей.

Открытие детского сада стало одним из мероприятий республиканского праздника "Гродно - молодежная столица".-0-

Мечислав Гой, заведующая детским ясли-садом №111 города Гродно Юлия Парманчук, Владимир Караник, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов

Абдулвагаб Вагабов вручает символический ключ заведующей детским ясли-садом №111 города Гродно Юлии Парманчук

Фото Леонида Щеглова