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26 февраля 2021, 12:13

Новый детский сад открыли в молодом районе Гродно

Новый детский сад на 230 мест торжественно открыли сегодня в молодом районе Гродно
Новый детский сад на 230 мест торжественно открыли сегодня в молодом районе Гродно
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26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад на 230 мест торжественно открыли сегодня в молодом районе Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Жилой район Грандичи на севере Гродно, где в перспективе будут жить более 60 тыс. человек, заложили около двух лет назад. Одновременно с первыми домами стали строить и сопутствующую инфраструктуру. Сегодня в районе уже около 2,5 тыс. жителей, много молодых семей, поэтому новый детский сад стал одним из самых востребованных объектов.

"О значимости этого объекта лучше всего скажут дети и их родители. Очень важно, когда в шаговой доступности есть детский сад. Особенно такой, где созданы все условия для гармоничного развития ребенка", - отметил на церемонии председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. В детском саду есть бассейн, спортивный, музыкальный, хореографический залы, компьютерный класс и комната безопасности. На прилегающей территории созданы современные спортивные и игровые зоны.

Владимир Караник
Владимир Караник

Сейчас сад полностью заполнен. Здесь есть группы всех возрастов. Новый сад закрыл потребности района в местах для дошкольников. К слову, на его строительство было направлено около Br7 млн.

"Если говорить об обеспеченности дошкольными учреждениями в области, то их хватает. Но для многих родителей куда удобнее, чтобы сады находились в шаговой доступности. Поэтому практику параллельного развития инфраструктуры в строящихся районах мы стараемся продолжить. Это не только учреждения образования, но и дороги, поликлиники, другие необходимые объекты", - рассказал Владимир Караник. На новоселье детсаду он от облисполкома вручил сертификат на приобретение спортивного оборудования.

На новоселье саду Владимир Караник от облисполкома вручил сертификат на приобретение спортивного оборудования
На новоселье саду Владимир Караник от облисполкома вручил сертификат на приобретение спортивного оборудования

Новоселья в Грандичах, добавил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, продолжатся. В этом году на первом этаже одного из домов будет открыта медицинская амбулатория. Начато строительство школы с бассейном на более чем 1,1 тыс. мест. Есть планы по возведению еще одного сада. Появятся в Грандичах вскоре и два торговых центра: участки под них были проданы на аукционе. "Принято решение о том, чтобы первые этажи строящихся многоэтажек переводились в нежилые помещения. Там будут размещаться необходимые в каждом районе магазинчики, парикмахерские, другие объекты сферы услуг", - сказал Мечислав Гой.

Мечислав Гой
Мечислав Гой

Участие в открытии детского сада принял председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он отметил, что в стране большое внимание уделяется социальной защите, поддержке материнства и детства, и открытие подобных объектов в молодых районах выступает тому подтверждением. Он обратил внимание, что в саду созданы условия для воспитания, гармоничного развития малышей.

Открытие детского сада стало одним из мероприятий республиканского праздника "Гродно - молодежная столица".-0-

Мечислав Гой, заведующая детским ясли-садом №111 города Гродно Юлия Парманчук, Владимир Караник, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов
Мечислав Гой, заведующая детским ясли-садом №111 города Гродно Юлия Парманчук, Владимир Караник, генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов

Абдулвагаб Вагабов вручает символический ключ заведующей детским ясли-садом №111 города Гродно Юлии Парманчук
Абдулвагаб Вагабов вручает символический ключ заведующей детским ясли-садом №111 города Гродно Юлии Парманчук

Фото Леонида Щеглова

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