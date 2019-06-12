Новый хоспис по пр. Партизанскому в Минске планируют ввести в ближайшее время

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске среди медицинских объектов строительства и реконструкции в этом году планируется ввести больницу паллиативного ухода, новый блок детской инфекционной больницы и подстанцию скорой помощи. О проводимой работе по модернизации объектов здравоохранения столицы журналистам сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году в инвестпрограмме Минска 27 объектов здравоохранения с общим объемом финансирования Br88 млн. И 92 объекта входят в титул капитального ремонта и модернизации - с финансированием Br18,9 млн. На выполнение текущего ремонта в этом году направлено Br14,9 млн, - рассказал Сергей Малышко. - Уже подписан акт ввода, и мы в ближайший месяц введем больницу паллиативного ухода - хоспис - на Партизанском проспекте. До конца года запланировано строительство блока Б детской инфекционной клинической больницы с передачей в эксплуатацию. И завершим строительство подстанции скорой медицинской помощи по ул.Сырокомли".

Внимание к строительству и реконструкции стационарных, амбулаторно-поликлинических учреждений у населения всегда повышенное. В этом году работы ведутся по пяти поликлиникам - двум детским и трем взрослым. Часть проектов в экспертизе, часть перешла в стадию строительно-монтажных работ. Возводится новый корпус Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и одновременно проводится реорганизация старых корпусов. Продолжаются работы на территории онкодиспансера.

"В этом году на переоснащение объектов выделено Br19 млн. Для 6-й городской больницы, детской инфекционной больницы, 2-й детской больницы и других планируем закупку эндоскопического оборудования, оборудования для функциональной диагностики, оснащения реанимационной службы, особенно детской", - сказал Сергей Малышко.

Он отметил, что модернизация и мероприятия по укреплению материально-технической базы позволили развивать высокотехнологичную медпомощь и экспорт услуг. Так, в прошлом году проведено 24,4 тыс. высокотехнологичных операционных вмешательств, около половины - кардиологические. "Планируем в этом году сохранить объемы, увеличить число вмешательств по эндопротезированию суставов и кардиологии", - добавил Сергей Малышко.

Экспорт медуслуг организаций здравоохранения Минска в 2018 году составил $12,5 млн, за четыре месяца этого года - $4,8 млн. Чаще всего в медучреждения столицы обращаются граждане Украины, России, Азербайджана, Молдовы.-0-