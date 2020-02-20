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20 февраля 2020, 13:35

Новый компьютерный томограф установили в Гомельском областном онкодиспансере

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в Гомельском областном клиническом онкодиспансере, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительное оборудование с блоком помещений для исследований и их интерпретации обустроено в рентгеновском отделении. Красную ленточку у входа в подразделение перерезали заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Васильков и главный врач областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Лось.

"За последние 10 лет онкозаболеваемость в Гомельской области увеличилась практически на 20%. Это пациенты, которым необходимо высокоточное диагностическое обследование. Имевшийся ранее аппарат выработал свой ресурс и не справлялся с нагрузкой, часто выходил из строя. Потоки пациентов приходилось перераспределять на исследование в другие учреждения, что становилось поводом для обращений граждан на горячие линии. Новый высокоточный томограф позволит расширить диагностические возможности диспансера", - рассказал Дмитрий Лось.

Современный детектор сканера нового аппарата позволяет одномоментно получить большое количество поперечных срезов за один оборот рентгеновской трубки вокруг тела человека. Благодаря этому сканирование всего организма пациента занимает короткое время. Это, по мнению специалистов, очень важно в онкологической практике для оценки распространенности опухолевого процесса.

По словам главврача, аппарат будет работать в две смены. Пропускная способность кабинета увеличится, так как скорость исследований значительно выше. К примеру, компьютерную томографию легких можно сделать за 5 секунд. На описание исследования и заключение потребуется немного больше времени. Желающие смогут пройти обследование и на платной основе.

После ремонта старый аппарат также будет в строю. Это позволит еще больше снизить очередность, сейчас она составляет до семи дней.

"На протяжении последних лет постоянно росла потребность в высокотехнологичных видах исследований. К примеру, если в 2012 году в диспансере было обследовано более 6,7 тыс. пациентов, то к 2019-му это число возросло практически вдвое - свыше 11,7 тыс.", - подчеркнул заведующий рентгеновским отделением онкодиспансера Михаил Гапеенко.

По мнению депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николая Василькова, установка компьютерного томографа - значимое событие для диагностической службы учреждения и всей области. При этом он подчеркнул важность профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях. "Для этого необходимо, чтобы люди больше внимания уделяли своему здоровью, периодически проходили обследование, вели здоровый образ жизни. А власти принимают меры для расширения и развития диагностической базы учреждений здравоохранения", - уточнил он.

Одним из стимулов для установки нового оборудования стало обращение родственников пациента областного онкодиспансера во время "Большого разговора с Президентом" в 2019 году. Они отмечали необходимость приобрести аппарат КТ. Обратились, когда томограф вышел из строя. Исследование пациенту провели на базе другого учреждения, что вызвало определенное неудобство. Тема была поставлена на контроль в Администрации Президента.

На приобретение компьютерного томографа Aquilion Lightning из республиканского бюджета было выделено более Br856,4 тыс. Поддержали проект и в регионе: из областного бюджета на проектно-монтажные работы и обустройство блока направлено свыше Br524,8 тыс.

Гомельский областной клинический онкологический диспансер - одна из ведущих клиник региона. На его базе развернуто 12 отделений на 500 коек, а также поликлиника на 500 посещений в смену и все необходимые диагностические службы. Здесь проводится специализированное лечение онкобольных, в том числе пациентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.-0-

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Гомельская область здравоохранение
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