Новый комплекс с подземной стоянкой появится на ул.Красной в Минске

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции по объекту строительства "Реконструкция здания специализированного и иного назначения на ул.Красной, 23А, под административное и иное с надстройкой 2 этажей и пристройкой 6-этажного здания с подземным гаражом-стоянкой в городе Минске". Соответствующее объявление опубликовано на сайте администрации Советского района, сообщает БЕЛТА.

Заказчиком выступает ООО "Активагроконтакт", разработчик архитектурно-планировочной концепции по объекту - проектное частное унитарное предприятие "Белинтаком".

Площадь проектируемого участка в границах работ составляет 0,68 га. С севера он ограничен территорией гаражного хозяйства "Минскводоканала", с востока - торговым центром "Силуэт", с юга - территорией "Принцесс Плаза Центр", с запада - территорией Минского гостехколледжа.

Неэксплуатируемое здание расположено на участке высокой градостроительной ценности недалеко от станции метро "Площадь Якуба Коласа". Предполагается, что его реконструкция позволит эффективно использовать этот потенциал. Надстройка двух этажей и пристройка нового шестиэтажного здания преобразует существующее строение в современный административно-общественный комплекс с подземным гаражом-стоянкой. Кроме того, предусмотрено строительство заказчиком четырех спортивных площадок для филиала БНТУ "Минский государственный технологический колледж".

Общественное обсуждение будет проводиться с 31 мая по 24 июня. С экспозицией по проекту можно ознакомиться с 31 мая по 14 июня на ул.Дорошевича, 8 (вестибюль первого этажа), презентация архитектурно-планировочной концепции запланирована на 15 июня с 18.30 до 19.30 в актовом зале на ул.Красной, 19Б. Кроме того, ее можно найти в электронном виде - на официальном сайте администрации Советского района в разделе "Общественные обсуждения", а в печатной форме - в вестибюле здания администрации (ул.Дорошевича, 8).-0-