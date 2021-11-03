Новый корпус детской инфекционной больницы с лабораторией открылся в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус детской инфекционной клинической больницы с уникальной лабораторией для нужд всего города открылся сегодня в Минске по ул.Якубовского, 53. Это событие стало подарком для жителей столицы в преддверии Дня Октябрьской революции, передает корреспондент БЕЛТА.

В здании, реконструкция которого велась в рамках комплексной модернизации клиники, разместились административные и служебные помещения, вирусно-бактериологическая лаборатория, особенно нужная и полезная в современных условиях распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Лаборатория включает блоки вирусологических, молекулярно-бактериологических исследований, в том числе исследований методом ПЦР. Сюда попадают анализы не только пациентов больницы и других пациентов детских стационаров, но и жителей всего Фрунзенского района и Минска в целом (особенно это актуально для оперативности проведения ПЦР-тестирования на ковид). Работает круглосуточно: ночные дежурные занимаются анализами.

Как рассказала главный врач больницы Марина Соколова, новейшее оборудование позволило увеличить объемы исследований и оперативность их проведения. Здесь есть возможность комбинировать различные методы исследований.

Большинство палатных корпусов уже были ранее реконструированы, предполагается еще строительство одного нового. "За последние годы введены две реанимации, кабинеты КТ и МРТ, построен новый корпус, - отметила главврач. - Улучшены условия пребывания пациентов и работы персонала, обновилось оборудование. Дети и их мамы находятся в комфортных двухместных палатах (по два пациента с мамами) с отдельным санузлом".

При конечном фонде почти в 700 мест большинство из них сегодня заняты взрослыми пациентами с COVID-19.

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Фото Андрея Покумейко