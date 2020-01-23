Новый корпус витебского онкодиспансера готовится летом принять первых пациентов

23 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские медики планируют к августу приступить к работе в хирургическом корпусе №2 областного клинического онкологического диспансера, сообщила на заседании облисполкома главный врач учреждения здравоохранения Анжела Томчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект включен в инвестиционную программу региона на 2020 год. На завершение всех работ в хирургическом корпусе онкодиспансера направят около Br20 млн. Основная часть средств пойдет на приобретение высокотехнологичного оборудования и оснащение четырех операционных блоков, которые при необходимости будут использоваться круглосуточно.

Строительные работы в завершающей стадии. "Все идет по плану. Думаю, к августу будем работать уже в новом корпусе", - сказала Анжела Томчина.

Материально-техническая база нового корпуса онкодиспансера будет соответствовать оснащению ведущих мировых клиник. Специалисты, которые здесь будут работать, прошли стажировку за рубежом и в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.-0-