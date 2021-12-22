Новый лечебный корпус детской областной больницы открыли в Бресте

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли новый лечебный корпус детской областной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, руководство города, медики, представители ОАО "Полесьежилстрой", специалисты которого возводили новый корпус. Строительство было начато в марте 2020 года. Сметная стоимость объекта составила Br38 млн, включая медицинское оборудование. Финансирование велось за счет областного и республиканского бюджетов.

Новый корпус общей площадью 9,2 тыс. кв.м рассчитан на 147 коек. Здесь разместятся четыре отделения детской больницы: анестезиологии и реанимации, педиатрическое для новорожденных и недоношенных детей, педиатрическое для детей до 1 года с паллиативными койками и отделение для детей с кардиоревматологической, гематологической и нефрологической патологией. В здании также установлен магнитно-резонансный томограф (МРТ) для проведения исследований детям всех возрастов, в том числе с использованием наркозно-дыхательной аппаратуры.

Брестская детская областная больница является многофункциональным лечебным учреждением третьего уровня оказания медицинской помощи детскому населению города и области. В больнице развернуто 417 коек, функционирует 11 отделений по 17 профилям. В учреждении работают 744 сотрудника, в том числе 120 врачей и 300 средних медицинских работников.

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