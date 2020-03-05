Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать каркасно-модульные конструкции для зданий

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрирован четвертый в 2020 году резидент: компания "ВИПинжиниринг" будет реализовывать инвестиционный проект по созданию производства каркасно-модульных строений. Об этом БЕЛТА сообщили в СЭЗ.

Конструкции компании - это теплоемкие и экологичные модульные строения. Их можно использовать для возведения складов, административных зданий, торговых павильонов и жилых домов.

Новый резидент планирует создать более 30 рабочих мест. Продукция ориентирована на рынки Испании, Франции, США, Германии, России.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-

Фото СЭЗ "Минск"