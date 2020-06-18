Новый резидент СЭЗ "Минск" разместит производство бумажной упаковки в Шабанах

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" сегодня появился новый, девятый с начала года, резидент - общество с ограниченной ответственностью "Суперпак компани". Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.

Белорусская компания разместит новое производство в промышленной зоне Шабаны, по переулку Промышленный. Здесь будет выпускаться широкий перечень бумажной упаковки: пакеты и мешки, упаковочная и сервировочная бумага с возможностью нанесения восьмицветной флексопечати.

Компания работает на современном оборудовании с использованием высококачественного сырья и ориентирована на экспорт. Основной рынок сбыта - страны ближнего зарубежья.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрированы около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-