Новый школьный спортивный зал сдали в эксплуатацию в Каменецком районе

2 сентября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Пристройку с новым спортзалом и начальными классами открыли сегодня в Видомлянской СШ Каменецкого района. В церемонии принял участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы такие школы в агрогородках, которые имеют выгодное географическое положение, крепкое сельскохозяйственное производство, развивались. Сегодня на селе нужны квалифицированные кадры, грамотные специалисты - в растениеводстве, животноводстве. Мы стремимся создавать для учащихся комфортные условия, заинтересованы, чтобы выпускники сельских школ возвращались на свою малую родину", - сказал, обращаясь к участникам торжественной линейки, Анатолий Лис.

В Брестской области 17 школ пока не имеют своих спортзалов. По словам губернатора, в этом и следующем году спортивные залы будут построены еще в трех школах, где более 100 учащихся. Он поздравил ребят, педагогов, родителей с началом нового учебного года, пожелал всем успехов.

Строительство пристройки началось в феврале этого года. Все работы строители успели завершить ко Дню знаний. Общая площадь объекта составляет 1,5 тыс. кв.м. Спортивный зал размером 24х12 м соответствует всем предъявляемым к таким сооружениям нормам. Рядом расположились раздевалки, санузлы, снарядная комната, здание оборудовано принудительной вентиляцией. В ближайшие дни здесь будут установлены шведские стенки, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, гимнастические снаряды.

На втором этаже пристройки разместились начальные классы, для которых оборудованы четыре учебных кабинета. Здесь же - школьный гардероб, кабинет директора школы. В создание нового объекта образования вложено Br1,6 млн, в том числе Br100 тыс. выделено местным ОАО "Видомлянское".

Генеральный директор ОАО "Полесьежилстрой" Анатолий Петринич вручил директору Видомлянской СШ Тамаре Страпко символический ключ от нового здания. "Для строителей особо почетно работать на объектах образования. Всего в области к новому учебному году наше предприятие подготовило 12 школ. Все работы по пристройке спортивного зала и начальных классов к Видомлянской СШ выполнены. Объект готов к работе", - заявил Анатолий Петринич.

Директор школы назвала современный спортивный зал бесценным подарком, о котором давно мечтали как дети, так и взрослые жители агрогородка Видомля. Она отметила ювелирную работу строителей, которые смогли сохранить и зеленый газон, и многочисленные клумбы, и деревья у здания школы.

С Днем знаний учебно-педагогический коллектив средней школы также поздравил председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

Сегодня за парты в учреждениях образования Брестской области сели свыше 165 тыс. школьников - на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. Для 17 тыс. ребят школьный звонок прозвучал впервые.-0-