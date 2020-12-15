Новый снегогенератор появится на биатлонном комплексе в Чаусах

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый снегогенератор появится на биатлонном комплексе при районной СДЮШОР в Чаусах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Чаусского района Александр Дорофеев.

"Наш комплекс открылся в начале августа. Поэтому мы еще продолжаем обживаться здесь. До конца года к нам приедет новый снегогенератор и ратрак, который будет укладывать этот снег на трассе. Это позволит сделать зимние тренировки наших будущих чемпионов еще более комфортными и профессиональными", - рассказал директор.

Строительство спортивного объекта в Чаусах началось в 2012 году. Общая стоимость проекта - Br7,5 млн. В состав комплекса входит лыжероллерная трасса протяженностью 1,5 км и шириной 6 м (из асфальтобетона) и 1 км грунтового участка для зимнего периода, стрельбище на 18 мишенных установок, административное здание с трибуной на 500 мест, помещение для подготовки инвентаря, тренажерный зал и другое.

Сейчас в спортивной школе 134 ребенка занимаются на отделении биатлона, 84 - обучаются в специализированных спортивных классах. "У нас учатся ребята со всей области. Для них созданы все необходимые условия как для тренировок, так для проживания и получения образования. В нашей школе - сильные биатлонные традиции, у нас много знаменитых выпускников. Появление нового тренировочного комплекса вывело на новый уровень качество подготовки юных спортсменов. Недавняя победа нашей выпускницы Динары Алимбековой еще больше замотивировала ребят, - подчеркнул Александр Дорофеев. - Наши девочки и раньше равнялись на Динару. А ее недавние успехи стали настоящим примером. Теперь все наши спортсменки говорят, что хотят быть как Динара, и будут прикладывать для этого максимум усилий".-0-