Новый стадион с полноформатным футбольным полем открылся в Островце

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый стадион с полноформатным футбольным полем с искусственным покрытием открылся в Островце, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Городской стадион возведен на месте старого футбольного поля по программе развития инфраструктуры Островца.

"Это современный спортивный комплекс со всем необходимым. Появилось, например, футбольное поле стандартных размеров с современным искусственным покрытием. На беговых дорожках, в прыжковых секторах уложено легкоатлетическое покрытие, сертифицированное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Возведено административно-бытовое здание, где помимо тренерских, раздевалок, других помещений разместился тренажерный зал", - отметил Олег Андрейчик. Кроме того, в состав комплекса вошли площадки для занятий и проведения игр по пляжным футболу и волейболу. На всех объектах установлено освещение.

Развитие инфраструктуры для спорта и здоровья в городе атомщиков продолжается. Недавно был открыт ФОК, а рядом с новым стадионом ведется строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейном, игровыми и тренажерными залами. В перспективе запланировано возведение крытой ледовой площадки.

"Важно, что все эти объекты востребованы у жителей Островца. Кроме того, развитие спортивной базы позволит расширить сеть отделений местной ДЮСШ. Будут развиваться футбол, волейбол, баскетбол, возможно, плавание", - отметил Олег Андрейчик.

В регионе в 2018 году уделялось развитию спортивной инфраструктуры и в других районах. Например, легкоатлетический комплекс появился после реконструкции стадиона в Ивье. Он стал хорошим подспорьем для местной спортивной школы. Продолжено совершенствование биатлонного комплекса "Селец" в Новогрудском районе. В самом Новогрудке начато строительство спортивного комплекса с бассейном, залами для игровых видов спорта, тренажеров и др.

В планах завершить в 2019 году реконструкцию бассейна в Мостах, ввести в эксплуатацию после реконструкции бассейн в Сморгони. Кроме того, на одной из баз отдыха под Гродно строятся площадки для пляжного волейбола и футбола. Мини-стадион для пляжных видов спорта, популярность которых в регионе растет, планируется обустроить на территории парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп" в пригороде областного центра.-0-