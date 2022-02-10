Новый свинокомплекс начинают строить в Брестской области

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый свиноводческий комплекс планируют построить в Пинском районе в этом году. Об этом председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко сообщил сегодня при посещении Брестского мясокомбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект появится рядом с аналогичным свинокомплексом "Бокиничи" Пинского комбината хлебопродуктов. Рассчитанный на 24 тыс. голов, он был построен шесть лет назад с привлечением инвестиций "Беларуськалия" и окупился за два первых года работы. Новый проект нацелен на развитие сырьевой зоны Пинского КХП и одновременно станет страховочным для других мясоперерабатывающих предприятий региона.

"Глава государства поддержал это предложение Брестской области. Мы обосновали необходимость строительства нового животноводческого комплекса: в регионе находятся самые большие мясокомбинаты в стране, нам нужно сырье. Многие свинокомплексы, которым за 30-40 лет, морально и физически устарели и реконструировать их не имеет смысла. Будем строить на долевом участии: часть заемных средств, заем будет гасить бюджет области (это порядка Br30 млн), еще Br25 млн вложит Минэнерго. Уже разворачивается строительная площадка. Ставим перед собой амбициозные планы: к концу года сдать объект и начать его комплектовку поголовьем", - сказал Юрий Шулейко.

Губернатор заметил, что это не единственный крупный проект в АПК региона. "Инвестиции в сельскохозяйственное производство за прошлый год составили Br180 млн. В основном они были направлены на реконструкцию и строительство молочно-товарных ферм, зданий для содержания скота. На этот год наша инвестиционная программа на селе не менее напряженная. Есть 35 выверенных проектов в мясо-молочной отрасли. Думаю, в производство животноводческой продукции мы вложим не менее Br200 млн инвестиций. Это серьезные цифры, в масштабах республики сравнимы с Минской областью, хотя она больше Брестчины по территории, и насыщенность скота там выше", - отметил руководитель Брестской области.-0-