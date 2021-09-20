Новый трудовой проект реализуют БРСМ и Оршанский льнокомбинат в 2022 году

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый трудовой производственный проект "Лянок" с участием студенческих отрядов планируют реализовать в 2022 году Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ и Оршанский льнокомбинат, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

Такое решение сегодня приняло руководство предприятия и РШСО во время посещения Оршанского льнокомбината участниками республиканского семинара студотрядов.

"Поучаствуют в производственном трудовом проекте "Лянок" 50 человек. Основу студотряда составят учащиеся Оршанского государственного профессионального лицея текстильщиков имени Г.В.Семенова. По конкурсу, после предварительного обучения основам профессии в лицее бойцами сводного производственного отряда станут также ребята из ближайших районов - Дубровенского, Толочинского, Сенненского. В течение месяца они будут работать во втором и третьем прядильном цеху комбината прядильщиками мокрого прядения. Заработная плата будет зависеть от выработки. Главное - не лениться, - рассказал Александр Прохоров. - Предприятие заинтересовано в молодых работниках. Потребность в прядильщиках высокая. Поэтому у молодежи появится возможность в будущем получить постоянную работу".

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, республиканский семинар студотрядов проходит в Витебской области 20-22 сентября. "В его программу включены посещения предприятий области, диалоговые площадки с бойцами студенческих отрядов, обмен опытом, патриотические мероприятия. Осень - активная фаза работы сельскохозяйственных студенческих отрядов. Как показала практика, от степени подготовки руководителей отрядов зависит эффективность формирования и работы наших отрядов. Поэтому программа насыщена обучающими интенсивами по организации студенческих сельхозотрядов и технике безопасности", - дополнил он.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В 2021 году силами РШСО в студотрядах трудоустроены более 28 тыс. человек.-0-