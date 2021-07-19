Новый учебный корпус Могилевского медколледжа откроется 1 сентября

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый учебный корпус Могилевского государственного медицинского колледжа откроется 1 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения образования Владимир Рыжков.

"Новый корпус станет четвертым зданием, где расположились учебные площади медицинского колледжа, - рассказал Владимир Рыжков. - Ранее помещение принадлежало Могилевскому областному кадетскому училищу, однако учебное заведение поменяло прописку и их прежнее здание передано нашим учащимся. Сегодня на объекте ведутся ремонтные работы, которые планируется закончить к началу учебного года. В первую очередь обращаем внимание на санузлы, отопительную систему и пожарную безопасность".

Общая площадь нового здания - 5 тыс. кв.м, это около 30 учебных кабинетов. Для сравнения: три действующих корпуса сегодня занимают 4,8 тыс. кв.м. Самое возрастное здание медколледжа датируется 1902 годом. Здесь готовят к выпуску будущих фармацевтов. Загрузка старых площадей максимальная: учащиеся обучаются в три смены с 8.00 до 21.00. Кроме того, еще около 7 тыс. кв.м, необходимых для практических занятий, задействовано на базе могилевских больниц и поликлиник.

"В новом корпусе обучение будет проходить по специальностям "сестринское дело" и "лечебное дело", - уточнил директор медколледжа. - Помимо учебных классов, у учащихся появятся два небольших спортивных зала и четыре симуляционные лаборатории, где они будут отрабатывать практические навыки. Только на приобретение строительных материалов уже затрачено около Br100 тыс., мебели - Br110 тыс. Оборудование для учебных кабинетов закуплено в том числе за счет средств Всемирного банка".

Сегодня на дневном отделении в медколледже обучается 1090 человек по четырем специальностям: "лечебное дело", "сестринское дело", "медико-диагностическое дело" и "фармация". Еще 2750 специалистов на базе учебного заведения повышают профессиональную квалификацию. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза. По словам собеседника, эта нагрузка - на пределе возможного, поэтому введение нового учебного корпуса станет для учреждения образования и его воспитанников настоящим подарком.-0-