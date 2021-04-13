Новый жилой район построят в Микашевичах

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Микашевичах Лунинецкого района построят новый жилой район, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Лариса Ольгомец.

Новый микрорайон частной застройки разрабатывается в северной части города. Туда уже проложили дороги и провели практически все коммуникации. После завершения всех подготовительных работ, включая электрификацию, планируется выделить 162 участка для индивидуального строительства.

В Микашевичском горисполкоме на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 613 семей, из них 88 многодетных. Причем 109 семей хотели бы построить частные дома.

"Исходя из числа желающих, планируем и застраиваем как частный сектор, так и многоэтажную застройку. Например, за последние пять лет возвели два девятиэтажных дома на 144 квартиры и три пятиэтажки, в которых поселились 120 семей. Сейчас в центральной части города строим еще один девятиэтажный дом на 72 квартиры. Планируем сдать его в эксплуатацию до конца года", - рассказала Лариса Ольгомец. Она добавила, что после завершения строительства этого дома будет решаться вопрос о возведении еще одной девятиэтажки.

В Микашевичах в прошлом году ввели в эксплуатацию более 2,9 тыс. кв.м индивидуального жилья и свыше 2,2 тыс. кв.м многоквартирного.-0-