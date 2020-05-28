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28 мая 2020, 14:41

ОАО "Экзон": будьте здоровы!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Аграриям в помощь
Малая родина больших возможностей

Гематоген стал первым продуктом, который в 1995 году начал выпускать ОАО "Экзон". Постепенно объемы этого полезного лакомства выросли до 21,5 млн плиток в год! А вот рецепт, разработанный еще в советские времена, и качество продукции остаются неизменными.

Вкус из детства

В этом году ОАО "Экзон" отмечает 25-летний юбилей. Основные направления работы предприятия - производство лекарственных средств и биологически активных добавок к пище. Причем при выпуске первых акцент сделан на ценовую доступность. Сегодня предприятие изготавливает более 100 наименований продукции.

- Портфель производимого нами на 80% состоит из дженериков - это аналоги оригинальных препаратов, которые произведены на территории Республики Беларусь. Благодаря этому они на порядок дешевле, хотя имеют доказанную эффективность, - отмечает директор ОАО "Экзон" Дмитрий Жур. - Но, несмотря на солидный перечень выпускаемых лекарственных средств в различных фармакотерапевтических группах, самым известным продуктом компании является гематоген. Возможно потому, что его производят уже 25 лет, и для многих этот вкус знаком с детства.

Из года в год линейка полезного лакомства меняется под влиянием рыночных тенденций: добавляются виды, разрабатывается дизайн упаковки, активно ведется работа по улучшению вкусовых свойств. Одной из последних новинок стал гематоген, покрытый шоколадной глазурью. В разработке - с клюквой и витамином С.

Со временем появилось еще одно направление в работе "Экзона" - выпуск специализированной пищевой продукции. Если недавно гематоген можно было купить только в аптеке, то теперь - во всех крупных продуктовых сетях. Таким образом, сейчас "Экзон" - единственное фармацевтическое предприятие в Беларуси, работающее в FMCG-сегменте (товары повседневного спроса).

На шаг впереди

В современных реалиях развития фармацевтического рынка предприятие находится в процессе постоянной оптимизации выпускаемой продукции, учитывая мнения экспертов отрасли. Специалисты "Экзона" пристально отслеживают динамику заболеваемости в стране, посещают республиканские конференции и зарубежные выставки, общаются с врачами и провизорами. Фиксируя информацию о препаратах, регистрирующихся в соседних странах, на предприятии получают полную картину того, какие из них в ближайшее время будут востребованы или уйдут с рынка, какие новые методы лечения различных заболеваний появились, что находится в экспериментальной стадии.

- Лекарство от гепатита С - один из примеров разработки и выпуска важного и нужного препарата ОАО "Экзон", - рассказывает Дмитрий Сергеевич. - Регистрацию его мы начали заранее, поскольку специалисты компании понимали: раз в некоторых странах уже существуют протоколы лечения гепатита С с использованием компонента софосбувир, то данный передовой опыт придет и в Беларусь. Это произошло очень быстро, и мы оказались к этому готовы.

Предприятие первым выпустило дженерик известного оригинального американского препарата с комбинацией действующих веществ софосбувир/ледипасвир. С 2017 года он был включен в программы лечения гепатита С в нашей стране.

Качество превыше всего

Сейчас в разработке "Экзон" сразу несколько направлений: антигистаминные препараты системного действия, отхаркивающие средства в форме таблеток, противовирусные, антитромботические средства.

- Выпуск новых видов лекарств и биологически активных добавок приводит к техническому перевооружению производства и освоению новых технологических процессов, - поясняет собеседник. - Например, сейчас предприятие работает над освоением выпуска видов и форм лекарственных средств, которые не производит ни одно из отечественных фармацевтических предприятий.

Большое внимание на "Экзоне" уделяется качеству производимой продукции. Действует служба управления обеспечения и контроля качества. Специалистами осуществляется входной контроль сырья и материалов, промежуточный контроль в ходе технологического процесса производства готовой продукции, соответствие требованиям ТНПА и изучение ее стабильности.

Производственно-техническая лаборатория предприятия аккредитована в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025.

- Благодаря системе контроля за оборотом лекарственных средств, созданной Министерством здравоохранения Республики Беларусь, продукция нашего предприятия ничем не уступает зарубежным аналогам, - отмечает директор ОАО. - Соответствие качества по всем показателям проверяется аккредитованными лабораториями Минздрава на стадии регистрации, при выпуске промышленной серии и в плановом выборочном контроле на стадии реализации.

В Европе и Америке

Гематоген, сиропы и другие лекарственные препараты, произведенные в Дрогичине, известны далеко за пределами Беларуси. География поставок включает 14 стран: Россия, Украина, Латвия, Литва, Германия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и США. Наибольшую долю экспорта составляет гематоген - до 98%.

- Основная деятельность ОАО "Экзон" в области развития экспорта направлена на усиление позиций в регионах, куда осуществляются регулярные поставки, а также на расширение географии продаж, - дополняет Дмитрий Жур. - Так, в первом квартале 2020 года был создан новый субъект товаропроводящей сети в Кыргызстане.

Наиболее востребована продукция предприятия на рынке Европы - более 55% от общего объема. При этом ОАО "Экзон" - единственное фармацевтическое предприятие Беларуси, поставляющее свою продукцию в США.

Марина МАНУЙЛИК

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