Объединившись, белорусы смогут выстоять в сложных ситуациях - депутат

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 25 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:54 Совмин скорректировал порядок приемки в эксплуатацию объектов строительства Общество
17:52 Трое 17-летних минчан совершили на рынке "Экспобел" кражи на Br1,5 тыс. Происшествия
17:48 Представитель УВКБ ООН в Беларуси побывал на границе и пообщался с беженцами из Афганистана - ГПК Общество
17:43 Вакцин против COVID-19 в Беларуси достаточно - Чередниченко Общество
17:42 Персонал в сфере услуг системно обучают работе с инвалидами - Василевская Общество
17:41 В Минском районе вблизи деревни Цесино 26 августа временно ограничат движение Регионы
17:36 Объявлен старт республиканского конкурса "Энергомарафон" Общество
17:33 Комплексные учения МЧС проходят в Дзержинском районе Регионы
17:32 Запчасти к комбайнам пытались ввезти в Беларусь в тайниках авто Происшествия
17:30 Житель Минского района приговорен к "домашней химии" за угрозы милиционеру и его близким Происшествия
17:29 Объединившись, белорусы смогут выстоять в сложных ситуациях - депутат Регионы
17:27 РЕПОРТАЖ: Гости Дворца Независимости: гордимся Беларусью, гордимся нашим Президентом Общество
17:17 В Быхове в реке утонул мужчина Происшествия
17:17 Ананич: все чаще разрабатываются уникальные решения для безбарьерного доступа в жилье Общество
16:58 Музыка в живописи: репродукции картин художников разных эпох представили в НББ Культура
16:57 Молодежный форум "Путь в науку" пройдет в Минске 2 сентября Общество
16:51 Нотариусы Минской области 1 сентября бесплатно проконсультируют родителей школьников Регионы
16:43 Услугами сопровождаемого проживания в Беларуси пользуются около 3,5 тыс. людей с инвалидностью Общество
16:42 Спасатели провели учения на Минской ТЭЦ-3 Регионы
16:38 Более Br300 млн заложено в этой пятилетке на создание полностью доступных для инвалидов объектов Общество
16:30 Хоккеисты минского "Динамо" победили в последнем спарринге перед стартом сезона КХЛ Спорт
16:26 Наркосбытчик из Солигорского района приговорен к 10 годам лишения свободы Происшествия
16:19 Научные сотрудники БГСХА вывели 7 новых сортов сладкого перца и томатов Общество
16:15 Грибник нашел останки мужчины в лесу Докшицкого района Происшествия
16:13 В Брестской области 1 сентября за парты сядут около 173 тыс. школьников Регионы
16:00 Меркель заявила о возникшей угрозе превращения Афганистана в оплот террористов В мире
15:35 Мингорисполком и облисполкомы проведут 28 августа прямые телефонные линии Общество
15:35 Темпы вакцинации от COVID-19 в Афганистане сократились на 80% В мире
15:31 Гигин: несмотря на региональные отличия, Беларусь едина Общество
15:24 Чем отличается маркетинговое исследование от онлайн-голосования? Общество
Все новости
Все новости
Регионы
25 августа 2021, 17:29

Объединившись, белорусы смогут выстоять в сложных ситуациях - депутат

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объединившись, белорусы смогут выстоять в сложных ситуациях. Такое мнение выразила  сегодня член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ольга Креч во время регионального форума "Беларусь адзіная" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна - это прежде всего люди. И объединившись, мы сможем победить многих, в том числе и тех, которые хотят нас сломать", - убеждена парламентарий. Аспекты единства народа обсуждают в том числе и на региональном форуме "Беларусь адзіная". "Он позволяет участникам услышать друг друга, объединиться, чтобы в сложной ситуации мы смогли выстоять", - сказала депутат.

По ее мнению, также немаловажно ответственное отношение людей к своему делу. "Каждый должен качественно работать на своем месте - учитель, врач, строитель и так далее. Тогда все будет хорошо", - уверена она.

Актуальность темы народного единства подчеркнула и депутат Палаты представителей Жанна Чернявская. "Самая важная тема, которая звучала и в "Большом разговоре с Президентом", и впоследствии - тема единения. Что такое единство? В это понятие я вкладываю очень многое: единство народа, единство государства и людей, это и мир, добро, понимание, прощение, масса вопросов, которые объединяют нас, белорусов", - сказала парламентарий.

По ее словам, сегодня белорусское общество живет в новых условиях. "И эти сложившиеся условия - сигнал для всех структур, учреждений, что работать по-прежнему нельзя. Необходимо искать новые направления", - обратила внимание Жанна Чернявская.

Парламентарий отметила, что новые реалии, в том числе и санкции, заставляют двигаться по-другому, где-то больше заниматься внутренним развитием. "Это толчок к развитию Беларуси. Это нам поможет в будущем стать сильнее", - считает  она.

Депутат также напомнила принцип Юлия Цезаря  - "Разделяй и властвуй". "Однако Гете говорил: "Разделяй и властвуй - мудрое правило, но объединяй и направляй - еще лучше". По моему мнению, сегодня глава нашего государства, правительство работают именно в этом направлении, объединяют и направляют развитие страны", - заключила Жанна Чернявская.

Серия региональных форумов "Беларусь адзіная" приурочена к Году народного единства. Диалоговые мероприятия с экспертами пройдут во всех областных центрах страны в августе и сентябре.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
В Минском районе вблизи деревни Цесино 26 августа временно ограничат движение
Комплексные учения МЧС проходят в Дзержинском районе
Фото из архива Нотариусы Минской области 1 сентября бесплатно проконсультируют родителей школьников
Фото Минского городского УМЧС Спасатели провели учения на Минской ТЭЦ-3
В Брестской области 1 сентября за парты сядут около 173 тыс. школьников
Фото из архива В Минской области в новом учебном году дошкольников примет 671 учреждение образования
Главное
Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве: мы умеем делать все, но с нашей безалаберностью надо заканчивать
Лукашенко: я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась
Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
"Экспресс-гарантия" - когда бизнесу нужно срочно совершить сделку без переплат!
Топ-новости
Президент передал партию собранных с личного подворья арбузов пациентам детской инфекционной больницы Минска
Госсекретарь Совбеза: аналитика должна стать дополнительным импульсом для дальнейшего устойчивого развития Беларуси
Система образования к началу учебного года готова - Минобразования
Теребление льна завершается в Беларуси
Мингорисполком и облисполкомы проведут 28 августа прямые телефонные линии
Ваша выгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам со скидкой 5%! До конца акции осталось всего 7 дней!
Петришенко: ремонт объектов ко Дню белорусской письменности в Копыле завершат в срок
ФОТОФАКТ: Военные самолеты совершили посадку на аэродромный участок дороги
На полях Беларуси используется более 7 тыс. отечественных комбайнов - Пархомчик
МТЗ поставит в Судан 219 тракторов
Дожди ожидаются местами по Беларуси 26 августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305
Предприятия оборонного сектора Беларуси участвуют в форуме "Армия-2021" в Подмосковье
Предприятия "Белгоспищепрома" за I полугодие освоили 13 новых рынков сбыта
"Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.