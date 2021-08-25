Объединившись, белорусы смогут выстоять в сложных ситуациях - депутат

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25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объединившись, белорусы смогут выстоять в сложных ситуациях. Такое мнение выразила сегодня член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ольга Креч во время регионального форума "Беларусь адзіная" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА."Наша страна - это прежде всего люди. И объединившись, мы сможем победить многих, в том числе и тех, которые хотят нас сломать", - убеждена парламентарий. Аспекты единства народа обсуждают в том числе и на региональном форуме "Беларусь адзіная". "Он позволяет участникам услышать друг друга, объединиться, чтобы в сложной ситуации мы смогли выстоять", - сказала депутат.По ее мнению, также немаловажно ответственное отношение людей к своему делу. "Каждый должен качественно работать на своем месте - учитель, врач, строитель и так далее. Тогда все будет хорошо", - уверена она.Актуальность темы народного единства подчеркнула и депутат Палаты представителей Жанна Чернявская. "Самая важная тема, которая звучала и в "Большом разговоре с Президентом", и впоследствии - тема единения. Что такое единство? В это понятие я вкладываю очень многое: единство народа, единство государства и людей, это и мир, добро, понимание, прощение, масса вопросов, которые объединяют нас, белорусов", - сказала парламентарий.По ее словам, сегодня белорусское общество живет в новых условиях. "И эти сложившиеся условия - сигнал для всех структур, учреждений, что работать по-прежнему нельзя. Необходимо искать новые направления", - обратила внимание Жанна Чернявская.Парламентарий отметила, что новые реалии, в том числе и санкции, заставляют двигаться по-другому, где-то больше заниматься внутренним развитием. "Это толчок к развитию Беларуси. Это нам поможет в будущем стать сильнее", - считает она.Депутат также напомнила принцип Юлия Цезаря - "Разделяй и властвуй". "Однако Гете говорил: "Разделяй и властвуй - мудрое правило, но объединяй и направляй - еще лучше". По моему мнению, сегодня глава нашего государства, правительство работают именно в этом направлении, объединяют и направляют развитие страны", - заключила Жанна Чернявская.Серия региональных форумов "Беларусь адзіная" приурочена к Году народного единства. Диалоговые мероприятия с экспертами пройдут во всех областных центрах страны в августе и сентябре.-0-