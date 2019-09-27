Областная акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Логойском лесхозе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областная акция по профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контролю уровня артериального давления, уровня сахара в крови пройдет сегодня на базе ГЛХУ "Логойский лесхоз", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В мероприятии примут участие представители областного и Логойского районного центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также областные врачи-специалисты узкого профиля, врачи Логойской ЦРБ.

Запланированы индивидуальные консультации работников лесхоза онкологом-маммологом, эндокринологом, кардиологом, гинекологом, психотерапевтом. Специалисты побеседуют с работниками лесхоза, обследуют, назначат лечение, обучат навыкам ЗОЖ, предоставят информацию о факторах риска и профилактике неинфекционных заболеваний.

Также для сотрудников предприятия будут организованы диагностические обследования по показаниям для раннего выявления и своевременного начала лечения инфекционной и неинфекционной патологии.

Мероприятие проводится в рамках областного пилотного проекта по профилактике неинфекционных заболеваний. В каждом районе области были определены предприятия-участники различных форм собственности и сфер деятельности (всего 26) с общим количеством 17 тыс. работников. Лекции и обследования уже прошли в борисовском ОАО "Экран" и ОАО "Клецкий мехзавод".

Как отметили в областном центре гигиены и эпидемиологии, результаты акций свидетельствуют об отсутствии у населения должного внимания к своему здоровью, о недостаточном знании основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Более детальные итоги будут подведены в конце года. Организаторами выступают главное управление здравоохранения Миноблисполкома и Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-